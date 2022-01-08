مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

خبيرة الفلك سارة حسين تعلنها

كشفت خبيرة الفلك سارة حسين، خلال لقائها في برنامج "مع تمام" مع الإعلامي اللبناني تمام بليق الذي يعرض عبر قناة "الجديد"، عن مفاجآت بشأن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.

وقالت سارة حسين: "إن هذا العام ستعلن الفنانة شيرين عبد الوهاب عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب، ليس فقط بل ستتعرض لانتقادات أيضا تجعلها متخبطة بعض الشيء مع احتمالية تركها مجال الفن والعمل بمجال آخر".

كما تحدثت عن الفنان أدهم نابلسي قائلة: “أدهم نابلسي سيعود للساحة الفنية مرة أخرى في شهر مايو المقبل بعد قرار اعتزاله المفاجئ آخر العام الماضي”.

شيرين: مش كل واحدة تتخانق مع جوزها تحلق شعرها

حلّت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ليلة رأس السنة، في أول ظهور لها بعد انفصالها عن حسام حبيب.

وتحدثت شيرين مع صاحبة السعادة عن حلاقة شعرها، قائلة:" محنتي كانت أملا لمرضي السرطان ولكن أن كنت خايفة البنات تقلد مش كل واحدة تتخانق مع جوزها تروح تحلق شعرها".

ويعد هذا الظهور الإعلامي الأول لشيرين عبد الوهاب، بعدما أثارت الجدل مؤخراً بظهورها دون شعر في ‏حفلها الأخير في أبو ظبي، وقوبلت تلك الإطلالة بالصدمة الشديدة، وكثرة التساؤلات من قبل جمهور شيرين ‏عبد الوهاب، وطلاقها من زوجها حسام حبيب.‏

وكثرت الأقاويل والشائعات مؤخراً حول علاقة طليقها الفنان حسام حبيب بتلك الإطلالة، حيث تردد أنه هو ‏من حلق لها شعرها، ولكن نفت شيرين تلك الادعاءات.

علق الموسيقار حلمي بكر على طلاق شيرين عبد الوهاب من زوجها المطرب حسام حبيب.

وقال حلمي بكر في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن شيرين عبد الوهاب لم تطلق من حسام حبيب، مؤكدًا أن "كل ما فعلته لتعود إلى الساحة الفنية من جديد، وأنا حذرت شيرين عبد الوهاب من هذا الفعل، ولكنها لم تسمع كلامي، وهل من المعقول أن تخرج في مكالمة هاتفية مع أحد الإعلاميين وتقول ما زلت أحبه".

وتابع حلمي بكر قائلا: "أنا لم أُجرم حينما صرحت بأن شيرين عبدالوهاب لم تطلق من حسام حبيب".