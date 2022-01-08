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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

رئيس صندوق التنمية الحضارية يكشف تفاصيل تطوير القاهرة التاريخية

صدى البلد

قال المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم للقاهرة التاريخية، جاءت للتأكد من المعايير والجودة وسرعة التنفيذ، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أكد على سرعة التنفيذ ولكن بجودة عالية وضرورة الحفاظ على التراث والنسيج العمراني.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ٩٠دقيقة، والمذاع عبر قناة "المحور"،:" مشروع القاهرة التاريخية هدفه إعادة المباني إلى ما كانت عليه منذ إنشائها.

وأضاف،:" يتم التعاون مع وزارة الآثار؛ لكي نأخذ الشكل القديم للقاهرة التاريخية، وحتى نعود لما كنا عليه ونعيد القطار والحرف للقاهرة القديمة".

وأكمل:""أي بيت موجود سواء كان قديم أو جديد منتهك لحرمة الشكل الإسلامي سنعود به للشكل الإسلامي وذلك للحفاظ على الهوية البصرية".

وأشار إلى أن "القاهرة القديمة مسجلة في الثراث العالمي بالناس والحرف والمهن والحياة الموجودة فيها، وعلينا أن نحافظ على هذا الجمال، ونزيل الانتهاكات لحرمة وجمال القاهرة التي يدفع العالم كله الكثير من الدولارات لرؤيتها".

مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وزارة الآثار

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