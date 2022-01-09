مستشار وزير الري: تبطين الترع يحقق العدالة في توزيع المياه على المزارعين

كشف المهندس محمد السعدي مستشار وزير الري والمشرف على مشروع تبطين الترع، العائد الذي يعود على المواطن من المشروع.

وقال السعدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "٩٠ دقيقة" والمذاع عبر قناة المحور،:" قطاع المياه يواجه تحديات كبيرة على رأسها الزيادة السكانية وثابت حصة مصر من مياه النيل".

وأوضح:" كان هناك مشاكل في شبكات الترع بطول 7 آلاف كيلو متر، لذلك وجهت القيادة السياسية بتطوير الترع، مردفا:" أطوال الترع في مصر 33 الف كيلو متر".

وأكمل:" لتبطين الترع فوائد إصلاحية كبيرة أهمها توصيل المياه لنهايات الترع ومنها تحقيق العدالة، فمعظم المزارعين اشتكوا من عدم وصول المياه وقصرها على المستفيدين الأوائل".