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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عضو اللجنة المنظمة لمنتدي شباب العالم: نعمل بتطوع لإظهار صورة إيجابية للشباب المصري

صدى البلد

كشف طاهر نصر عضو اللجنة المنظمة لمنتدي شباب العالم ، أهمية منتدي شباب العالم علي المستوي العالمي ودوره في تقديم صورة جيدة للحوار الراقي.

وأوضح نصر  خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:" الهدف من المؤتمر هو تلاقي الحضارات ومنح الشباب فرصة كاملة للحوار".

وتابع:" جميع أعضاء اللجنة المنظمة هم شباب متطوعين  ويعملون بحب من أجل إظهار الصورة الإيجابية للشباب المصري".

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

الرئيس عبد الفتاح السيسي شرم الشيخ جنوب سيناء الاعلامي عمرو خليل عمرو خليل مدينة شرم الشيخ

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