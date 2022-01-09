إثيوبيا.. الخارجية الأمريكية توجه رسالة شديدة اللهجة إلى آبي أحمد

وجهت الخارجية الأمريكية رسالة شديدة اللهجة إلى حكومة إثيوبيا بقيادة آبي أحمد.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الغاراة المستمرة في إقليم تيجراي والتي تشنها قوات الجيش الإثيوبي بقيادة آبي أحمد، والتي أسفرت عن ضحايا مدنيين غير مقبولة.

ودعت الخارجية الأمريكية إلى إنهاء الأعمال العدائية في إثيوبيا فورا والبدء في حوار وطني شامل.

وقال اثنان من عمال الإغاثة لـ"رويترز" يوم السبت نقلا عن السلطات المحلية وشهود عيان إن ضربة جوية في منطقة تيجراي الإثيوبية قتلت 56 شخصا وأصابت 30 بينهم أطفال في مخيم للنازحين.

ولم يرد المتحدث باسم الجيش الكولونيل جيتنت أدان والمتحدث باسم الحكومة ليجيس تولو على الفور على طلبات للتعليق. ولم ترد بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء أبي أحمد على طلب للتعليق.