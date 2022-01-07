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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إثيوبيا.. اطلاق سراح زعيم المعارضة البارز إسكندر نيجا أشهر منتقدي آبي أحمد

اطلاق سراح زعيم المعارضة
اطلاق سراح زعيم المعارضة الاثيوبي البارز إسكندر نيجا

أطلقت سلطات الأمن في إثيوبيا يوم الجمعة سراح زعيم المعارضة البارز إسكندر نيجا، أحد كبار المعارضين للحكومة الذين اعتقلوا بعد احتجاجات دامية في عام 2020.

وجاءت أنباء الإفراج عن ابرز معارض اثيوبي بعد أن أصدر رئيس الوزراء أبي أحمد بيانا بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي وأكد على ضرورة “المصالحة الوطنية” بعد 14 شهرا من الصراع الاهلي في شمال البلاد.

ويتزامن ذلك أيضًا مع مهمة إلى إثيوبيا قام بها المبعوث الأمريكي الخاص جيفري فيلتمان، الذي يسعى لتشجيع محادثات السلام لإنهاء الحرب بين القوات الحكومية وجبهة تحرير تيجراي الشعبية.

ونشرت منظمة Balderas من أجل الديمقراطية الحقيقية، التي أسسها إسكندر، صورة على فيسبوك له ولزميل له وهما يرتديان مضخات يدوية خارج سجن كاليتي شديد الحراسة في العاصمة أديس أبابا حيث تم احتجازهما.

وهناك تكهنات بأنه قد يتم أيضًا إطلاق سراح شخصيات بارزة أخرى، بما في ذلك جوار محمد ، قطب إعلامي تحول إلى سياسي معارض من مؤتمر أورومو الفيدرالي.

وتم اعتقالهم في موجة من الاعتقالات السياسية منتصف عام 2020 بعد احتجاجات دامية في أديس أبابا ومنطقة أوروميا المحيطة بعد مقتل مغني الأورومو الشهير والناشط الحقوقي هاتشالو هونديسا.

- توترات عرقية -

وجّهت أغاني المغني الشعبي الراحل هاشالو مجموعته العرقية من الأورومو للاحتجاج ضد اديس ابابا، وكانت الموسيقى التصويرية للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت عرش أبي أحمد، أول زعيم من قبيلة الأورومو في البلاد، في عام 2018.

وإجمالاً ، قُتل 239 شخصًا في المظاهرات والعنف على مدار أيام قليلة فقط في يونيو ويوليو 2020 ، والتي شهدت تصارع أبي للحفاظ على سيطرته وكبح التوترات العرقية والاستياء.

وكثير من الذين تم اعتقالهم بعد الاحتجاجات يمثلون الأورومو ، أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا ، في حين أن إسكندر من الأمهرية وقد تحدث ضد سياسات الحكومة التي قال إنها تفضل الأورومو.

إسكندر البالغ من العمر 52 عامًا هو صحفي مخضرم ليس جديدا على اثارة الجدل أو السجن، فقد جرى اعتقاله من قبل 

وكثير من الذين تم اعتقالهم بعد الاحتجاجات يمثلون الأورومو ، أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا ، في حين أن إسكندر من الأمهرية وقد تحدث ضد سياسات الحكومة التي قال إنها تفضل الأورومو.

كان إسكندر منتقدًا للعديد من الإدارات الإثيوبية المتعاقبة منذ التسعينيات بدءًا من رئيس الوزراء لفترة طويلة ميليس زيناوي ، وبرز لأول مرة بملكيته للعديد من الصحف والمجلات المعارضة.

كانت الفترة الأولى التي قضاها في السجن في نوفمبر 2005 ، ووُضع خلف القضبان في عدد من المناسبات في السنوات التي تلت ذلك.

وأسس إسكندر صحيفة أسبوعية تصدر باللغة الأمهرية في أواخر عام 2018 ، وبعد عام واحد أسس بالديراس ، الذي كان هدفه المعلن هو النضال من أجل حقوق سكان أديس أبابا.

في غضون ذلك ، يحاول المبعوث الأمريكي فيلتمان دفع الأطراف المتحاربة في شمال إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات وسط هدوء في القتال بين القوات الحكومية وجبهة تحرير تيغري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين يوم الخميس إن فيلتمان أجرى 'مناقشات بناءة وموضوعية' في أديس أبابا مع أبي.

وقال برايس إن الولايات المتحدة ستعمل على رؤية أن 'أي زخم إيجابي من المناقشات يمكن تحقيقه بسرعة'.

واضاف 'نواصل الدعوة إلى وقف فوري للأعمال العدائية ، ووضع حد لفظائع حقوق الإنسان ، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ، وإيجاد حل تفاوضي للنزاع'.

سلطات الأمن في إثيوبيا إسكندر نيجا أبي أحمد المبعوث الأمريكي الخاص جيفري فيلتمان اثيوبيا العاصمة أديس أبابا

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