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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا .. الإسماعيلي يستغنى عن محمد صبحي

صدى البلد

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، الاستغناء عن الحارس محمد صبحي، وعدم قيده في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتب صبحي عبر صفحته على "فيسبوك": "تم إبلاغي اليوم بعدم وجود مكان لي مع فريق الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة، كنت قيد الانتظار منذ بداية الموسم وحتى آخر لحظة وضعت نفسي كاختيار للكيان الذي أعشقه على أمل قيدي في قائمة الفريق خلال شهر يناير الجاري".

وزاد: "كنت أتمنى الاستمرار مع الفريق في ظل الظروف التي يمر بها ولكنها في النهاية وجهة نظر احترمها. أشكر مجلس الإدارة على قرار عودتي للتدريبات رغم أنه حق مشروع لي.. لن أقبل أن استمر في أي مكان ليس لي دور فني فيه، هكذا تعلمت داخل الإسماعيلي. تربيت على الطموح والإصرار".

وواصل: "مازالت قادرا على العطاء ولدي طموحات كبيرة لن تتوقف، مستمر في عملي بنفس طموحي وإصراري الذي لا حدود له ما دمت قادرا علي العطاء، سوف أقوم بدراسة العروض المتاحة لي وحسم وجهتي المقبلة خاصة أنه يحق لي التوقيع لأي ناد في يناير الجاري".

وأتم محمد صبحي: "أتمنى من جميع عشاق النادي الوقوف بجانبه خلال هذه الفترة العصيبة حتى يعود كيانا كبيرا كما عاهدناه. أتمني كل التوفيق لنادينا وبيتي الكيان الكبير النادي الإسماعيلي".

الاسماعيلي محمد صبحي يحيي الكومي فريق الإسماعيلي الانتقالات الشتوية

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