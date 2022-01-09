انطلاق أمم إفريقيا.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 1 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 9 - 1 - 2022 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم لعل أبرزها مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية بين الكاميرون وبوركينا فاسو التي ستكون أول مباريات النسخة الـ33 المقامة خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتي 9 فبراير المقبل.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

الكاميرون X بوركينا فاسو – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

إثيوبيا X الرأس الأخضر – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو X ريال بيتيس – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إشبيلية X خيتافي – الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports HD 1

أوساسونا X قاديش - الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 2

ديبورتيفو ألافيس X أتلتيك بيلباو - الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

فياريال X أتلتيكو مدريد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

إمبولي X ساسولو – الساعة الواحدة والنصف ظهرا

فينيزيا X ميلان – الساعة الواحدة والنصف ظهرا

تورينو X فيورنتينا – الساعة الثالثة والنصف ظهرا

كالياري X بولونيا – الساعة الثالثة والنصف ظهرا

نابولي X سامبدوريا – الساعة الخامسة والنصف مساء

روما X يوفنتوس – الساعة السابعة والنصف مساء

جنوى X سبيزيا – الساعة السابعة والنصف مساء

انتر ميلان X لاتسيو – الساعة العاشرة إلا ربع مساء

هيلاس فيرونا X ساليرنيتانا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هيرتا برلين X كولن – الساعة الرابعة والنصف عصرا

بوخوم X فولفسبورج – الساعة السادسة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستاد بريست 29 X نيس – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

كليرمون فوت X ستاد ريمس – الساعة الرابعة عصرا

ميتز X ستراسبورج – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

نانت X موناكو – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليون X باريس سان جيرمان – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

