انطلاق أمم إفريقيا.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 1 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 9 - 1 - 2022 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم لعل أبرزها مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية بين الكاميرون وبوركينا فاسو التي ستكون أول مباريات النسخة الـ33 المقامة خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتي 9 فبراير المقبل.
مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة
الكاميرون X بوركينا فاسو – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max
إثيوبيا X الرأس الأخضر – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
رايو فاليكانو X ريال بيتيس – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1
إشبيلية X خيتافي – الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports HD 1
أوساسونا X قاديش - الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 2
ديبورتيفو ألافيس X أتلتيك بيلباو - الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1
فياريال X أتلتيكو مدريد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
إمبولي X ساسولو – الساعة الواحدة والنصف ظهرا
فينيزيا X ميلان – الساعة الواحدة والنصف ظهرا
تورينو X فيورنتينا – الساعة الثالثة والنصف ظهرا
كالياري X بولونيا – الساعة الثالثة والنصف ظهرا
نابولي X سامبدوريا – الساعة الخامسة والنصف مساء
روما X يوفنتوس – الساعة السابعة والنصف مساء
جنوى X سبيزيا – الساعة السابعة والنصف مساء
انتر ميلان X لاتسيو – الساعة العاشرة إلا ربع مساء
هيلاس فيرونا X ساليرنيتانا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هيرتا برلين X كولن – الساعة الرابعة والنصف عصرا
بوخوم X فولفسبورج – الساعة السادسة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ستاد بريست 29 X نيس – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
كليرمون فوت X ستاد ريمس – الساعة الرابعة عصرا
ميتز X ستراسبورج – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
نانت X موناكو – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ليون X باريس سان جيرمان – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium