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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق أمم إفريقيا.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 1 - 2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 9 - 1 - 2022 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم لعل أبرزها مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية بين الكاميرون وبوركينا فاسو التي ستكون أول مباريات النسخة الـ33 المقامة خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتي 9 فبراير المقبل.

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة   

الكاميرون X بوركينا فاسو – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max                    

إثيوبيا X الرأس الأخضر – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max              

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة   

رايو فاليكانو X ريال بيتيس – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إشبيلية X خيتافي – الساعة الخامسة والربع مساء على قناة beIN Sports HD 1

أوساسونا X  قاديش - الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 2        

ديبورتيفو ألافيس X أتلتيك بيلباو - الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

فياريال X أتلتيكو مدريد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي  

إمبولي X ساسولو – الساعة الواحدة والنصف ظهرا                  

فينيزيا X ميلان – الساعة الواحدة والنصف ظهرا                                

تورينو X فيورنتينا – الساعة الثالثة والنصف ظهرا                              

كالياري X بولونيا – الساعة الثالثة والنصف ظهرا            

نابولي X سامبدوريا – الساعة الخامسة والنصف مساء                      

روما X يوفنتوس – الساعة السابعة والنصف مساء

جنوى X سبيزيا – الساعة السابعة والنصف مساء  

انتر ميلان X لاتسيو – الساعة العاشرة إلا ربع مساء

هيلاس فيرونا X ساليرنيتانا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء              

مواعيد مباريات الدوري الألماني  

هيرتا برلين  X كولن – الساعة الرابعة والنصف عصرا              

بوخوم X فولفسبورج – الساعة السادسة والنصف مساء            

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة     

ستاد بريست 29 X نيس – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium                      

كليرمون فوت X ستاد ريمس – الساعة الرابعة عصرا              

ميتز X ستراسبورج – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium                        

نانت X موناكو – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                  

ليون X باريس سان جيرمان – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
 

مباريات افتتاح كأس الأمم الإفريقية مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإيطالي مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الألماني

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