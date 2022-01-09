خبر xترند ....زوجة عصام الحضري تعلن إصابة ابنتيها بفيروس كورونا ....إيمي طلعت زكريا تطمئن جمهورها على صحتها... نور عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

رصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

زوجة عصام الحضري تعلن إصابة ابنتيها بفيروس كورونا: يارب تعدي عليكم سهلة

أعلنت صابرين، زوجة عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، إصابة ابنتيها؛ شاهندا وشهد بفيروس كورونا.

وكتبت صابرين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : حضري و شاهندا و شهد ربنا يشفيك و يعافيك يارب يا حبايبي وتعدي سهلة و تقوموني بالسلامة يارب و بشوفش فيكو حاجة وحشة ابدا تدعولهم يا جماعة بالشفاء هما و كل مريض.

مفيد فوزي يحرج مذيعة إم بي سي: كان يجب أن تقفي للترحاب بي

تعرضت الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر لموقف محرج علي الهواء من الإعلامي مفيد فوزي .

ووجه الإعلامي مفيد فوزي النقد لياسمين عز قائلا : عايزة اقول ملاحظة لما دخلت الاستوديو كان ينبغي تقفي للترحاب بي ، ليس لاني ذلك الاسم الكبير و لا صاحب الشهرة و لكن لأني من آباء المهنة، و لكن يغفر لكي صغرك و هدوئك و لبسك الملائكي ولكن كنت سأصبح أكثر سعادة إذا وقفتي للترحاب بي .

وكيل أعمال محمد صلاح عبر تويتر: ما يجعلك أقوى قد يقتلك

نشر رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الجدل، صورة جديدة ، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلق رامي عباس علي الصورة قائلا : ما يجعلك أقوى قد يقتلك.

بهاف ستومك.. إطلالة جريئة لـ نور عمرو دياب عبر إنستجرام

نشرت نور عمرو دياب ابنة شيرين رضا وعمرو دياب، صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت نور عمرو دياب بإطلالة جذابة جريئة مرتدية هاف ستومك، مما حازت على إعجاب متابعيها .

إيمي طلعت زكريا تطمن جمهوها علي صحتها: أول صورة بعد فترة من التعب

نشرت إيمي طلعت زكريا،صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و علقت إيمي طلعت زكريا علي الصورة قائلة :اول صورة بعد فترة من التعب الحمد للة.