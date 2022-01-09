إيمي طلعت زكريا تطمن جمهوها علي صحتها: أول صورة بعد فترة من التعب

نشرت إيمي طلعت زكريا،صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و علقت إيمي طلعت زكريا علي الصورة قائلة :اول صورة بعد فترة من التعب الحمد للة.

و كتب إيمي طلعت زكريا : ١٨ ديسمبر عيد ميلاد أحلى حاجه ف دنيتى ربنا يرحمك يابابا وإن شاء الله عيدك ف الجنه أحلى .



يذكر أن أعلنت الفنانة إيمي طلعت زكريا، مشاركتها فى عمل جديد بالاشتراك مع الفنان بيومى فؤاد من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



قامت الفنانة إيمي طلعت زكريا، بنشر صور بصحبة الفنان بيومى فؤاد، معلقة “قريبا.. عودة الابن الضال”.