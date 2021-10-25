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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمي طلعت زكريا توجه رسالة مؤثرة لوالدها

ايمي طلعت زكريا
ايمي طلعت زكريا

وجهت إيمي طلعت زكريا، رسالة مؤثرة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا في عيد ميلادها.

 

كتبت إيمي طلعت زكريا، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: “ كان نفسى تكون معايا يابابا زى كل سنه .. مش عارفه افرح وانت مش جنبى ،بس انت ف مكان احسن اكيد .. هتفضل دايما ف قلبى ومعايا .. ربنا يحفظ ماما وأخويا ويصبرنا”.

 

وكانت إيمي، قد نشرت صورة لها و علقت قائلة: سنه جديده من عمرى أعانقها اليوم، كبرت عاما وتجددت أمنياتى لعام أخر .. اللهم إنى أستودعك نفسى وعمرى وقلبى .. ربى أكتبلى الخير فى القادم من عمرى وحقق لى كل ما اتمناه وما اطمح للوصول إليه.

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يذكر أن أعلنت الفنانة إيمي طلعت زكريا، مشاركتها فى عمل جديد بالاشتراك مع الفنان بيومى فؤاد من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


قامت الفنانة إيمي طلعت زكريا، بنشر صور بصحبة الفنان بيومى فؤاد، معلقة “قريبا.. عودة الابن الضال”.

ايمي طلعت زكريا طلعت زكريا إيمي بيومي فؤاد الفنان بيومي فؤاد

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