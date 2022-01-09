وكيل أعمال محمد صلاح عبر تويتر: ما يجعلك أقوى قد يقتلك

نشر رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الجدل، صورة جديدة ، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وعلق رامي عباس علي الصورة قائلا : ما يجعلك أقوى قد يقتلك.

و كان قد شارك النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر، صورة له مع لاعبى المنتخب عبر انستجرام من الطائرة المتجهة الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وظهر الفرعون المصري برفقة نجوم المنتخب المصري بعد إقلاع الطائرة المتجهة إلى الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت الساعات الماضية، ارتباكا داخل معسكر منتخب مصر الوطني قبل السفر إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا بسبب تزايد عدد الإصابات داخل صفوف اللاعبين والطاقم الإداري والعاملين.

وتنطلق منافسات كان ٢٠٢١ فى النسخة ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا غدا الأحد على أن تستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل.

ويشارك منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ضمن منافسات المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.