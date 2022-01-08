من الطائرة.. محمد صلاح ينشر صورة مع المنتخب المصري

شارك النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر، صورة له مع لاعبى المنتخب عبر انستجرام من الطائرة المتجهة الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وظهر الفرعون المصري برفقة نجوم المنتخب المصري بعد اقلاع الطائرة المتجهة الي الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وشهدت الساعات الماضية، ارتباكا داخل معسكر منتخب مصر الوطني قبل السفر إلى الكاميرون للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا بسبب تزايد عدد الإصابات داخل صفوف اللاعبين والطاقم الإداري والعاملين.

وتنطلق منافسات كان ٢٠٢١ فى النسخة ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا غدا الأحد على أن تستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل.

ويشارك منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ضمن منافسات المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.