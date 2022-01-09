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إلهام أبو الفتح
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فن

مفيد فوزي يحرج مذيعة إم بي سي: كان يجب أن تقفي للترحاب بي

صدى البلد

تعرضت الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة "ام بي سي مصر لموقف محرج علي الهواء من الإعلامي مفيد فوزي .

ووجه الإعلامي مفيد فوزي النقد لياسمين عز قائلا : عايزة اقول ملاحظة لما دخلت الاستوديو كان ينبغي تقفي للترحاب بي ، ليس لاني ذلك الاسم الكبير و لا صاحب الشهرة و لكن لأني من آباء المهنة، و لكن يغفر لكي صغرك و هدوئك و لبسك الملائكي ولكن  كنت سأصبح أكثر سعادة إذا وقفتي للترحاب بي .

و ردت ياسمين عز قائلا :  أولا حاولت الاتصال بك أمس عدة مرات للتقرب منك  قبل الحلقة، ولكن بلغوني أنك نائما، أما عن سبب عدم وقوفي للترحاب بك  السماعات والأجهزة الموصلة للصوت أعاقتي  من الوقوف للترحاب بك، ولك مني كل الترحيب . 

فرد قائلا : بقبل العذر.. براءة. 

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وحل الإعلامي الكبير مفيد فوزي، ضيفا على الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، للحديث عن ذكرياته في العمل الإعلامي.

وتحدث مفيد فوزي عن اكثر ممثل قادر علي جعله يضحك، من بين عادل إمام وسعيد صالح وسمير غانم، قائلا:" الضحك عند عادل إمام ضحك الموقف وليس ضحك الشقلباظ وهو ربنا خلقه كده".

وأكمل:" عادل إمام سيظل أيقونة الضحك والضحكة الصافية الأكبر، مضيفا:" مفيش حد من ممثلين الجيل الحالي بيخليني أضحك.

 

 

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