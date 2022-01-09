زوجة عصام الحضري تعلن إصابة ابنتيها بفيروس كورونا: يارب تعدي عليكم سهلة

أعلنت صابرين، زوجة عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، إصابة ابنتيها؛ شاهندا وشهد بفيروس كورونا.

وكتبت صابرين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : حضري و شاهندا و شهد ربنا يشفيك و يعافيك يارب يا حبايبي و تعدي سهلة و تقوموني بالسلامة يارب و بشوفش فيكو حاجة وحشة ابدا تدعولهم يا جماعة بالشفاء هما و كل مريض.

ويقيم عصام الحضري في منزله حاليًا بعد إصابته بفيروس كورونا.

و كان قد علق عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر على إصابته بفيروس كورونا وعدم سفره مع المنتخب إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية.

ونشر الحضري صورة له مع ابو جبل عبر حسابه بموقع انستجرام وكتب قائلا: "قل لن يصيبنا الله ما كتب الله لنا ،، الحمد لله على كل حال دعواتكم لنا بالشفاء انا و ابو جبل واللحاق ببعثة المنتخب في الكاميرون قريبا ان شاء الله ، وان شاء الله نتمنى وصول باقي أفراد البعثة الى الكاميرون بالسلامة غدا ان شاء الله وكل التوفيق لمنتخب مصر ، دعواتكم 🙏".

أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى . وتقرر عدم سفرهما غدًا مع البعثة.