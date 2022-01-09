عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الأمراض عقوبة من الله للعبد ؟.. مستشار المفتي يجيب

هل الأمراض عقوبة
هل الأمراض عقوبة من الله للعبد

تلقي الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وامين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "هل الأمراض عقوبة من الله للعبد ؟". 

وأجاب الدكتور مجدي عاشور عن السؤال قائلا: إن الله رحيم بعباده ، ومن رحمته أَخْفَى غَيْبَهُ عنهم .. ومن ذلك أنه قد يبتليهم ببعض البلايا كالمَرَض مَثَلًا ، ولكن ليس كل الابتلاء عقوبة ، بل إما أن يكون رَفْعًا للدرجات أو تكفيِرًا للسيئات ، وكلاهما خير للعبد يوم يلقاه .

وأوضح مستشار المفتي أن الذي يطمئن العبد في وقت الابتلاء أن يكون راضِيًا بقضاء الله ويُسَلِّم له الأمر ، فإن فعل ذلك كان في كَنَفِ الله ومَعِيَّتِه وحمايته حتى وهو في شدة مرضه. 

واستشهد بالحديث القدسي قال الله تعالى : " يا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي (أي لم تَزُرْنِي)، قالَ : يا رَبِّ كيفَ أعُودُكَ ، وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ ؟ قالَ : أما عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي فُلانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ ، أما عَلِمْتَ أنَّكَ لو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ ".

وأشار إلى أنه ينبغي على الإنسان ألا يفكر في المَرَض : هل هو عقوبة أوْ لا ؟ ولكن كُنْ راضيًا يكن مرضك وابتلاؤك لك وليس عليك .

حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب

حكم وضع المكياج خارج المنزل.. الإفتاء توضح

هل تجوز الصلاة على النبي بنية أن يشفع لأخي والشفاء من المرض
 

هل تجوز الصلاة على النبي بنية أن يشفع لأخي عند الله وأشفى من المرض ويلبسني الله ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لا مانع من ذلك ويستحب للإنسان أن يكثر من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في يوم الجمعة.

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء أنه يستحب للإنسان أن يكثر من الصلاة على النبي بهذه النيات ولا مانع من ذلك.

ونوه أمين الفتوى أن كثرة الصلاة على رسول الله تحقق للإنسان ما يرجوه حتى ولو لم يدعو به ، أو انشغل بالصلاة على النبي عن الدعاء لنفسه أو لأخيه وما إلى ذلك، فهذه الصلاة ستقوم مقاد الأدعية التى كان سيدعو بها بل قد تزيد وتكون أفضل بإذن الله.
 

 يجوز الجمع بين صلاتين لعذر المرض
 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "هل يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر المرض؟

وأجابت دار الإفتاء، بأنه يجوز لصاحب العذر، أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وله أن يصلي الظهر والمغرب في آخر وقتهما، والعصر والعشاء في أول وقتهما: جمعًا صوريًّا كما ذهب إليه المالكية.
 

الأمراض الإفتاء مستشار المفتي مجدى عاشور هل الأمراض عقوبة من الله للعبد هل تجوز الصلاة على النبي بنية أن يشفع لأخي والشفاء من المرض يجوز الجمع بين صلاتين لعذر المرض

موضوعات متعلقة

حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب

حكم وضع المكياج خارج المنزل.. الإفتاء توضح

دعاء السفر .. ردده ليحفظك الله ويوسع رزقك

دعاء تأخر الإنجاب .. ردده وانتظر البشرى

فتاوى تشغل الأذهان.. ماذا يفعل المأموم لو سجد بدلا من أن يركع وقام الإمام من الركوع؟.. حكم إخراج كفارة النذر مالا؟..هل تجب الزكاة في ذهب الزينة غير المستعمل؟

هل أثاب عند قراءة القرآن فى السر دون تحريك الشفاة؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز لأهل المتوفى أن يؤدوا عنه ما فاته من صلوات؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز إخراج كفارة النذر مالا؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

موعد مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو في افتتاح أمم إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

هواوي تحدد موعد إطلاق النسخة العالمية من سلسلة Huawei P50

هل الأمراض عقوبة من الله للعبد ؟.. مستشار المفتي يجيب

الكشف عن عارض جديد يدل على الإصابة بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

وزير الرى: الكفاءة هي المعيار الأساسى في اختيار قيادات الوزارة

الأرصاد: الطقس بارد اليوم على القاهرة وانخفاض الرؤية الأفقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

مصر تشهد موجة أمطار وتنبؤ الري يحذر المواطنين خلال الأيام القادمة

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

أسبوعان في الساحل.. ماذا فعل محمد الأمين في فيلته.. الضحايا كشفن التفاصيل|فيديوجراف

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

مفاجأة كيروش.. 5 معلومات عن سبرايل ماكريكيس جوهرة بوروسيا دورتموند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. ميلانيا ترامب زفستان زفاف مرصع باللؤلؤ والماس.. احذر أعراض جديدة لـأوميكرون

خضروات وفاكهة وأعشاب.. تعرف على الأكل المناسب لمرضى السكر

منها فقدان الشهية.. احذر أعراض جديدة لا تعرفها عن متحور أوميكرون

عمره 13 مليار سنة.. العثور على أكبر هيكل في المجرة|صور

فيديو

لبنان.. سيرين عبد النور ترقص على أغنية الغزالة رايقة|فيديو

دار الأيتام كانت مثالية.. تعليق وزيرة التضامن على قضية محمد الأمين

أسبوعان في الساحل.. ماذا فعل محمد الأمين في فيلته.. الضحايا كشفن التفاصيل|فيديوجراف

سرقة وتهديد بالسلاح.. تفاصيل تعرض صابرين لحادثة خلال التصوير

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ