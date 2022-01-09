شحن 6 آلاف طن صودا كاوية وتفريغ 7020 رخام بميناء غرب بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد اليوم، الأحد، السفينة INEBOLU وجنسيتها مالطا، ويبلغ طولها 103 أمتار والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 6 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM 1 التى ترفع علم سانت فنست ويبلغ طولها 91 مترا والغاطس 5.8 متر، وذلك لتفريغ 3550 طن رخام بالميناء، كما وصلت الميناء السفينة KALAMARIA التى ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 85 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لتفريغ 3470 طن رخام بالميناء.

وسجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.