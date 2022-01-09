نائبة تثمن الأداء رفيع المستوى فى استعدادات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، أن أنظار العالم سوف تتجه صوب مدينة السلام العالمية شرم الشيخ في جنوب سيناء بعد غد لمتابعة إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذى يعقد خلال الفترة (10 - 13) يناير الجارى بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث يعود المنتدى هذا العام عقب تأجيل نسخة العام الماضى بسبب جائحة كورونا لفتح آفاق الحوار مجددا بين شباب مصر والعالم، فضلا عن طرح أصحاب الحلم والإرادة رؤيتهم لتحقيق التنمية على كافة المستويات.

وقالت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته، إن هذا المنتدى العالمى الكبير أصبح المنصة العالمية الوحيدة للحوار بين شباب العالم وقياداته وحكوماته لتؤكد مصر للعالم كله أنها أصبحت نقطة تلاقى الحضارات من أجل الانسانية ومنارة السلام والأمن وحاضنة لجميع الثقافات، مؤكداً أن هذه النسخة من منتدى شباب العالم جاءت لتؤكد للعالم كله قدرة الدولة المصرية على تنظيم العديد من المؤتمرات الدولية فى ظل جائحة كورونا التى تجتاح العالم.

ووجهت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، التحية والتقدير لكل من ساهموا فى الاستعدادت رفيعة المستوى التى تمت خاصة ماتم من استعدادات داخل مدينة شرم الشيخ لتصبح فى أبهى صورها لاستضافة النسخة الرابعة مشيدة بالاداء الرائع والمتميز دائماً لإدارة المنتدى فى كل مايتعلق بكافة الاستعدادات والأمور التنظيمية الخاصة وتزيين شعار "لوجو" المنتدى شوارع المدينة وطائرات مصر للطيران التى تنقل الوفود المشاركة فى المنتدى من جميع أنحاء العالم.

تجدر الاشارة الى أن إدارة المنتدى اتخذت تقنيات غير مسبوقة بالكشف والاحتراز والوقاية من كورونا خاصةً المتحور الجديد "أوميكرون"، وتضم روبوت متطور يعمل على تعقيم القاعات، وروبوت آخر يقوم بقياس درجات الحرارة للمشاركين وتوزع على الحضور أدوات التعقيم، وتقديم المعلومات عن القاعات وأماكن الفعاليات، بالإضافة إلى روبوت يوزع الأطعمة والمشروبات على الحضور، كما تتميز كل الأبواب الخاصة بقاعات وجلسات ووسائل الانتقال بالمنتدى بأنها ذاتية التعقيم، حيث تمنع هذه التقنية انتقال العدوى فى حالة ظهور حالات إصابة.