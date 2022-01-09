انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعتي قناة السويس والعريش

أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم الأحد وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مع إتمام عمليات التطهير والتعقيم المستمرة، حيث بدأت بامتحان متطلب الحاسب الآلي يليه غدا الإثنين ، امتحان متطلب اللغة الإنجليزية، بينما يجري امتحان مقرر قضايا مجتمعية الثلاثاء ثم متطلب الجودة الأربعاء المقبل .



وقال رئيس الجامعة - خلال تفقده سير الامتحان - إن امتحان متطلب الحاسب الآلي تم بـ 6 كليات هي الزراعة، العلوم، طب الأسنان ،الحاسبات والمعلومات، التمريض ،الصيدلة، كما تفقد امتحانات التخلفات داخل كلية التجارة حيث يؤدي 200 طالب وطالبة بشعبة اللغة العربية للفرقة الثانية، ثالثة والرابعة بمبنى "1،2،3" كما يؤدي 37 بشعبة اللغة الإنجليزية الامتحانات.



وتابع مندور جولته بتفقد صالة الامتحانات بمبنى البرامج المميزة بالكلية التي تسع 93 طالبا وطالبة، كما تفقد وحدة القياس والتقويم بالكلية ومنظومة كاميرات المراقبة، مشيداً بمستوى الاستعدادات الإمتحانية داخل الكلية .



وطالب رئيس الجامعة خلال جولته بالكليات على ضرورة التأمين التام للكنترولات خاصة في الكليات ذات الأعداد الطلابية الكبيرة والشعب المختلفة مع التزام مركز القياس والتقويم ووحداته بالكليات بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لعملية التصحيح الإلكتروني.



وفي شمال سيناء، أكد رئيس جامعة العريش الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش انتظام الامتحانات وسط إجراءات احترازية ووقائية، مشيرا إلى تفقده لعدد من لجان وقاعات الامتحانات بالإضافة إلى توفير جميع سبل الراحة للطلاب ومراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان ومراجعة توزيع الطلاب داخل اللجان الامتحانية وتوافر جميع وسائل الصحة والأمان للطلاب، إلى جانب التأكيد والتشديد على تلقى جميع الطلاب التطعيم ضد فيروس كورونا قبل دخول لجان الامتحانات.



من جانبه، تفقد وكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور حاتم سلامة اللجان الامتحانية بالكلية قبل دخول الطلاب، متابعا تطهير كافة لجان الكلية وعددها 19 لجنة، بالإضافة إلى لجنة خاصة بأصحاب الهمم.



واطمئن سلامة على المسافة بين المقاعد لتحقيق التباعد الآمن بين الطلاب، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإبلاغه في حال شعور أي من الطلاب بأعراض غير طبيعية.