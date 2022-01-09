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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

قافلة إرشادية لكلية الزراعة بالمنصورة تتجه إلى طلخا لرفع إنتاج الدواجن

جانب من القافله
جانب من القافله

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة جامعة المنصورة قافلة إرشادية إلى إدارة طلخا الزراعية التابعه لمديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية.

تأتي القافلة تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس الجامعة و الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و برئاسة الدكتور محمد على محمد شطا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستهدفت رفع الكفاءة الفنية والإرشادية لمهندسي الإرشاد الزراعي بإدارة طلخا الزراعية ورفع الكفاءة التطبيقية العملية للعديد من مربي الدواجن ومزارعي ومنتجي محصول البطاطس بمركز طلخا.

وشارك فى القافلة الإرشادية كلاً من الدكتورة هيام محمد أبو المعاطي أستاذ تغذية الدواجن قسم إنتاج الدواجن والدكتور وليد على السعدى أستاذ الخضر المساعد  قسم الخضر والزينة وبحضور المهندس سمير العدوى مدير الإدارة الزراعية بطلخا والمهندس أسامة فرحات وكيل الإدارة والمهندس حسين محمد مصطفى رئيس قسم الإرشاد والمهندس ايمن ابو الحمايل مدير المركز الارشادي الزراعي بطلخا.

وتناولت القافلة موضوعات تربية الدواجن من خلال عرض مميزات التربية المنزلية لأنواع الدواجن المختلفة ، مميزات كتاكيت التسمين وأهم الهجن التجارية " الكوب –الهبرد- الأربورآكرز– الروس...... ألخ"، تغذية كتاكيت اللحم في الأعمار المختلفة، الإضافات العلفية الطبيعية لتحسين معامل التحويل الغذائي ورفع الأداء المناعي للقطعان الداجنة، البرنامج الوقائي لكتاكيت اللحم المرباة تحت ظروف البيئة المصرية، السموم الفطرية وتأثيرها على الطائر والإنسان ، بعض مظاهر الغش التجاري في صناعة الدواجن، رفع مناعة القطعان الداجنة عن طريق تنشيط البكتريا النافعة داخل القناة الهضمية.

كما تناولت القافلة تشجيع المرأة الريفية على التربية المنزلية للمساهمة في تحسين الحالة الاقتصادية للأسرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني (لحم الدواجن والبيض) ، أضافة إلى موضوع الممارسات الفنية لمحصول البطاطس وأهم الممارسات الفنية والتطبيقية التي تسهم بشكل جوهري في الإرتقاء بمحصول البطاطس وتحقيق أعلى معدلات نمو ومحصول وصفات جودة وقيمة تسويقية للمنتج النهائي تضمن تحقيق أعلى معدل هامش ربح من عملية إنتاج البطاطس من خلال إستعراض أهم أصناف البطاطس المناسبة لهذه العروة وكيفية التعامل مع تلك التقاوي من لحظة إستلامها من حيث إجراء عملية التنبيت الأخضر للتقاوي ثم فرزها وتقطيعها ، الطريقة الصحيحة لإعداد وتجهيز الأرض للزراعة ، ري الأرض.

 

كما تناولت إلقاء الضوء على العمليات الفنية والتي تتضمن إحكام وتنظيم عمليتي التسميد "سواء أرضي أو ورقي" والري "سواء سطحي أو بالتنقيط" وكيفية إدارتهما بالصورة الصحيحة التي تضمن زيادة مناعة وتحمل النباتات للعديد من المسببات المرضية المختلفة والأضرار الفسيولوجية المحتملة ، مع التركيز على استخدام المخصبات والمنشطات الحيوية وترشيد استخدام المبيدات الكيماوية، وتناول البرامج الوقائية والعلاجية باستخدام المبيدات الفعالة وغير الضارة، التوعية بأهم المغذيات الآمنة وأفضل مواعيد إضافتها.

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جامعة المنصورة محافظة الدقهلية مديرية الزراعة تربية الدواجن كلية الزراعة محصول البطاطس البرنامج الوقائي خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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