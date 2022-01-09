عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحذيرات من مشاهدته.. كوكب "الحب والجمال" يغادر السماء منتصف الليل

كوكب الزهرة
كوكب الزهرة

سيمر كوكب الزهرة رمز “الحب والجمال” تقريبًا بين الأرض والشمس غدا الأحد 10 يناير 2022 عند الساعة 12:42 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش استعدادا لمغادرة سماء المساء وبداية انتقاله إلى سماء الفجر.

 

وعادة هذا الحدث له تأثير جميل على شكل الكوكب حيث يظهر عند رصده عبر التلسكوب مثل حلقة ضوئية والسبب بسيط وهو ان الجانب الليلي للكوكب يواجه الأرض و يؤدي ترشيح ضوء الشمس عبر حافة الغلاف الجوي للزهرة إلى تكوين حلقة مضيئة حول قرصها، ولكن لا يتوقع حدوث ذلك هذا العام لأن اصطفاف  الشمس والزهرة والأرض ليس مثاليا لحدوث ذلك ولكن سيتم التأكد بالرصد المباشر.

 

ويعد مراقبة كوكب الزهرة رمز الحب والجمال في هذا الوقت أمر خطير لوجوده قرب الشمس، فمن السهل أن يتسلل ضوء الشمس  إلى التلسكوب وكاميرا التصوير، مما يؤدي إلى إتلاف الإلكترونيات الحساسة وإلحاق الضرر بالعين ولكن يمكن للراصدين المحترفين  الذين يتخذون احتياطات دقيقة متابعة هذا الحدث.  

جدير بالذكر أنه بعد انتقال كوكب الزهرة إلى سماء الفجر سيبقى هناك  معظم سنة 2022 وسوف يعود الى سماء المساء في شهر نوفمبر القادم.

كوكب الزهرة كوكب الحب والجمال

يعد كوكب الزهرة أجمل وأقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الأرض، حيث  سماه الإغريق "أفروديت" واتخذوا منه آلهة للحب والجمال، كما أنه أيضا ثاني كواكب المجموعة الشمسية من حيث قربه إلي الشمس ويبعد عن الشمس نحو ١٠٨ مليون كيلومتر وهو كوكب ترابي كعطارد والمريخ شبيه بكوكب الأرض.

وأطلق عليه الرومان اسم "فينوس"، وهو الاسم الذي أصبح يعرف به إلى يومنا هذا، والزهرة لشدة لمعانه قد يشاهد نهارا بعد شروق الشمس أو قبل غروبها بمدة تزيد على ربع 

الحب والجمال كوكب الزهرة الزهرة كوكب الزهرة رمز الحب والجمال الأرض والشمس

ترشيحاتنا

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض في درجات الحرارة.. تحذير جديد بسبب الطقس

التعاون السعودي يتعاقد مع مصطفي فتحي ..تفاصيل

شاهد.. لحظة سقوط كتل صخرية على قارب يحمل عشرات السياح في البرازيل

ألاسان ندور نجم السنغال السابق خلال حواره لـ صدى البلد: من الصعب هزيمة الفراعنة مع الأسطورة محمد صلاح.. ويؤكد: منتخبات أمم إفريقيا في خطر

أسعار ومواصفات BYD L3 موديل 2022 في مصر.. صور

ابتزاز بـ صور ورسائل خادشة للحياء.. سقوط علياء في قبضة أمن الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

أبشع جرائم التعذيب بسبب علاقة جنسية..أطفأ السجائر في جسدها وحرقها بـ المكواة|نوستالجيا

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

شوبير يحسم الجدل حول مفاوضات الأهلي لضم رفعت و رحيل بانون

أسبوعان في الساحل.. ماذا فعل محمد الأمين في فيلته.. الضحايا كشفن التفاصيل|فيديوجراف

ضحايا محمد الأمين : اصطحبنا للساحل الشمالي أسبوعا وتعدى علينا جنسيا بالقوة

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبراء ينصحون بمسحة الحلق لاكتشاف أوميكرون .. وإدارة الغذاء والدواء تحذر بشدة

شاهد.. لحظة تفجير ملعب كرة قدم ضخم حتى الأرض

سامح عبدالعزيز يبدأ تصوير مشاهد ريهام حجاج في يو تيرن.. صور

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة (2-2)

فيديو

توقعات 2022.. عودة شيرين لطليقها وتراجع أدهم نابلسي عن اعتزال الغناء "فيديو"

مطالبات للنائب العام بالتحقيق.. تطورات جديدة في واقعة رقص معلمة المنصورة "فيديو"

شاهد .. أول فيديو لحريق منزل الفنانة سهير رمزي

سهر الصايغ وأحمد عز وياسمين صبري.. غضب الفنانين بسبب حساباتهم الـ fake

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ