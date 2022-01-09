تحذيرات من مشاهدته.. كوكب "الحب والجمال" يغادر السماء منتصف الليل

سيمر كوكب الزهرة رمز “الحب والجمال” تقريبًا بين الأرض والشمس غدا الأحد 10 يناير 2022 عند الساعة 12:42 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش استعدادا لمغادرة سماء المساء وبداية انتقاله إلى سماء الفجر.

وعادة هذا الحدث له تأثير جميل على شكل الكوكب حيث يظهر عند رصده عبر التلسكوب مثل حلقة ضوئية والسبب بسيط وهو ان الجانب الليلي للكوكب يواجه الأرض و يؤدي ترشيح ضوء الشمس عبر حافة الغلاف الجوي للزهرة إلى تكوين حلقة مضيئة حول قرصها، ولكن لا يتوقع حدوث ذلك هذا العام لأن اصطفاف الشمس والزهرة والأرض ليس مثاليا لحدوث ذلك ولكن سيتم التأكد بالرصد المباشر.

ويعد مراقبة كوكب الزهرة رمز الحب والجمال في هذا الوقت أمر خطير لوجوده قرب الشمس، فمن السهل أن يتسلل ضوء الشمس إلى التلسكوب وكاميرا التصوير، مما يؤدي إلى إتلاف الإلكترونيات الحساسة وإلحاق الضرر بالعين ولكن يمكن للراصدين المحترفين الذين يتخذون احتياطات دقيقة متابعة هذا الحدث.

جدير بالذكر أنه بعد انتقال كوكب الزهرة إلى سماء الفجر سيبقى هناك معظم سنة 2022 وسوف يعود الى سماء المساء في شهر نوفمبر القادم.

كوكب الزهرة كوكب الحب والجمال

يعد كوكب الزهرة أجمل وأقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الأرض، حيث سماه الإغريق "أفروديت" واتخذوا منه آلهة للحب والجمال، كما أنه أيضا ثاني كواكب المجموعة الشمسية من حيث قربه إلي الشمس ويبعد عن الشمس نحو ١٠٨ مليون كيلومتر وهو كوكب ترابي كعطارد والمريخ شبيه بكوكب الأرض.

وأطلق عليه الرومان اسم "فينوس"، وهو الاسم الذي أصبح يعرف به إلى يومنا هذا، والزهرة لشدة لمعانه قد يشاهد نهارا بعد شروق الشمس أو قبل غروبها بمدة تزيد على ربع