عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرارات عاجلة من رئيس كازاخستان بعد الاحتجاجات العنيفة

قرارات عاجلة من رئيس
قرارات عاجلة من رئيس كازاخستان بعد الاحتجاجات العنيفة

أعلن المتحدث باسم رئاسة كازاخستان، اليوم الأحد، أن الرئيس قاسم توكاييف بصدد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد إقالات على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الكازاخستانية بريك أوالي في بيان "سيكون هناك تغييرات في 11 يناير، في إشارة إلى التعديل الحكومي.

وانطلقت الاحتجاجات في كازاخستان على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، وامتدت المظاهرات لأنحاء أخرى في البلاد.

وتشكل هذه الاحتجاجات أكبر تحدٍ للرئيس قاسم جومارت توكاييف منذ توليه السلطة في عام 2019، حيث فشلت قراراته بإقالة الحكومة وإعادة تخفيض الأسعار في تهدئة الاحتجاجات.

وتصاعدت الاحتجاجات، بشكل متسارع وواسع النطاق، حيث اقتحم محتجون مباني حكومية في أكبر مدن البلاد ألما آتا، وأضرموا النيران فيها.

أحداث كازاخستان تخلف حصيلة ثقيلة من الضحايا.. والداخلية تكشف عن خسائرها

البابا فرنسيس يدعو للحوار وإرساء العدل لوضع حد للاضطرابات العنيفة في كازاخستان

وأعلن الرئيس حالة الطوارئ في ألما آتا وفي مقاطعة مانجيستاو، وكذلك في العاصمة نور سلطان اعتباراً من الأربعاء، مع فرض حظر تجول ليلي.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الكازاخستانية، الأحد، إن أكثر من 160 شخصًا لقوا مصرعهم في أعمال الشغب الأخيرة.

وأوضحت الوزارة: "خلال أعمال الشغب قتل 164 شخصا في كازاخستان في الأيام الماضية، وتم تسجيل معظم الضحايا في ألما آتا 103".

فيما قالت الداخلية الكازاخستانية، في بيان، اليوم الأحد، إنه "حتى الآن، تم اعتقال 5135 شخصا في جميع أنحاء كازاخستان".

كازاخستان رئيس كازاخستان قاسم توكاييف احتجاجات كازاخستان مدينة ألما آتا

موضوعات متعلقة

البابا فرنسيس يدعو للحوار وإرساء العدل لوضع حد للاضطرابات العنيفة في كازاخستان

أحداث كازاخستان تخلف حصيلة ثقيلة من الضحايا.. والداخلية تكشف عن خسائرها

ترشيحاتنا

وزير الرياضة: الشباب استلهم من الرئيس السيسي المثل والقدوة وقيم العمل والانتماء

السجن المشدد وسحب الرخصة 10 سنوات عقوبة القتل الخطأ.. مشروع قانون

خطة الهيئة لتأمين منتدى الشباب.. الدفع بـ 50 سيارة إسعاف و80 آخرين للطوارئ

"السياحة": تسجيل دير بالأقصر وحمامات حلوان وزاوية بالسلوم ضمن الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

"مواجهة التحديات البيئية والمناخية" أحد محاور منتدى شباب العالم.. تعرف على دورهم فيه

بالقانون .. عقوبات صارمة لجرائم الاتجار بالبشر.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمتحور أوميكرون: الحذر لا يمنع القدر

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

التعاون السعودي يتعاقد مع مصطفي فتحي ..تفاصيل

أبشع جرائم التعذيب بسبب علاقة جنسية..أطفأ السجائر في جسدها وحرقها بـ المكواة|نوستالجيا

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

ضحايا محمد الأمين : اصطحبنا للساحل الشمالي أسبوعا وتعدى علينا جنسيا بالقوة

أسبوعان في الساحل.. ماذا فعل محمد الأمين في فيلته.. الضحايا كشفن التفاصيل|فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. شاهد| لحظة انقلاب متسابق بالسيارة في رالي داكار بالسعودية

خبراء ينصحون بمسحة الحلق لاكتشاف أوميكرون .. وإدارة الغذاء والدواء تحذر بشدة

شاهد.. لحظة تفجير ملعب كرة قدم ضخم حتى الأرض

سامح عبدالعزيز يبدأ تصوير مشاهد ريهام حجاج في يو تيرن.. صور

فيديو

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض في درجات الحرارة.. تحذير جديد بسبب الطقس

توقعات 2022.. عودة شيرين لطليقها وتراجع أدهم نابلسي عن اعتزال الغناء "فيديو"

مطالبات للنائب العام بالتحقيق.. تطورات جديدة في واقعة رقص معلمة المنصورة "فيديو"

شاهد .. أول فيديو لحريق منزل الفنانة سهير رمزي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ