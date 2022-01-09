قرارات عاجلة من رئيس كازاخستان بعد الاحتجاجات العنيفة

أعلن المتحدث باسم رئاسة كازاخستان، اليوم الأحد، أن الرئيس قاسم توكاييف بصدد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد إقالات على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها البلاد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الكازاخستانية بريك أوالي في بيان "سيكون هناك تغييرات في 11 يناير، في إشارة إلى التعديل الحكومي.

وانطلقت الاحتجاجات في كازاخستان على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، وامتدت المظاهرات لأنحاء أخرى في البلاد.

وتشكل هذه الاحتجاجات أكبر تحدٍ للرئيس قاسم جومارت توكاييف منذ توليه السلطة في عام 2019، حيث فشلت قراراته بإقالة الحكومة وإعادة تخفيض الأسعار في تهدئة الاحتجاجات.

وتصاعدت الاحتجاجات، بشكل متسارع وواسع النطاق، حيث اقتحم محتجون مباني حكومية في أكبر مدن البلاد ألما آتا، وأضرموا النيران فيها.

وأعلن الرئيس حالة الطوارئ في ألما آتا وفي مقاطعة مانجيستاو، وكذلك في العاصمة نور سلطان اعتباراً من الأربعاء، مع فرض حظر تجول ليلي.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الكازاخستانية، الأحد، إن أكثر من 160 شخصًا لقوا مصرعهم في أعمال الشغب الأخيرة.

وأوضحت الوزارة: "خلال أعمال الشغب قتل 164 شخصا في كازاخستان في الأيام الماضية، وتم تسجيل معظم الضحايا في ألما آتا 103".

فيما قالت الداخلية الكازاخستانية، في بيان، اليوم الأحد، إنه "حتى الآن، تم اعتقال 5135 شخصا في جميع أنحاء كازاخستان".