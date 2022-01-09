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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تألق مصطفى فتحي.. كارتيرون يقسم الفريق لمجموعتين خلال تدريب الزمالك

صدى البلد

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بتقسيم لاعبي الفريق لخوض تقسيمة بطول الملعب أشبه بالمباراة الودية بين اللاعبين خلال تدريب اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي.


وحرص كارتيرون ومدحت عبد النادي على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة وتصحيح الأخطاء ، بينما  تولى أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد إدارتها تحكيميا. 


وشهدت التقسيمة تألق كل من مصطفى فتحي وأيمن حفني ومحمد عبد الشافي وحازم إمام ورزاق سيسيه.


ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".


وسيبدأ الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم ١٤ يناير الجاري.
 

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