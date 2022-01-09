عضو تنسيقية الأحزاب يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انطلاق منتدى شباب العالم.. فيديو

قال الدكتور زوسر تيتو، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ورش الجلسات التحضيرية المنعقدة بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، شارك فيها شباب من مختلف البلدان.

أضاف زوسر تيتو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه بالأمس تناولت الورش التحضيرية موضوعات التنمية المستدامة، وريادة الأعمال، وحياة كريمة، أما اليوم فكانت عن مستقبل التكنولوجيا ومواجهة التحديات البيئية، وستسمر بجانب افتتاح منتدى شباب العالم غدا.

أوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشباب المشاركين في المنتدى منبهرين بالتنظيم، ومرونة الحوار مع المتحدثين وطرح الأفكار بجدية، مشيرا إلى أن التنوع الثقافي واختلاف وجهات النظر بطريقة حرفية وصحية يثري الحوار.

أردف زوسر تيتو، أن الحوار الذي يشهده منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، من الصعب وجوده في مكان آخر، مضيفا أن التنظيم أيضا يظهر بشكل مشرف، إضافة إلى أعمال التعقيم باستخدام الروبوت الذي نال إعجاب الجميع.