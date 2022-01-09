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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس مياه الشرب بالبحيرة يتفقد أعمال إنشاء خط جديد بمنطقة الحميات

شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة

تفقد اللواء مهندس محمد سعيد نشأت، رئيس  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أعمال إنشاء وتنفيذ خط مياه 6 بوصة بولي ايثيلين بمنطقة الحميات والموقف بمدينة دمنهور، حيث يربط الخط الطريق الزراعي بشارع النصر في حدود 600 متر.

وقال “نشأت”، الخط الجديد يهدف لتحسين الضغوط بمناطق الموقف، الحميات، مساكن الموقف، عزبة الحبشي يمين وشمال الطريق الزراعي والتجمعات السكنية المجاورة للطريق.

قام رئيس  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بتفقد أعمال التنفيذ والربط ووجه القائمين على العمل بإنهاء أعمال التنفيذ في موعد أقصاه باكر الاثنين 2022/1/10 والتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة دمنهور لاستلام الشارع والقيام بأعمال الرصف وإعادة الشئ لأصله.

وأشاد مهندس محمد سعيد نشأت رئيس  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بالعاملين بفرع دمنهور مدينة على التفانى في عملهم وسرعة الإنجاز ومواصلة العمل ليل نهار في هذه الأجواء القاسية، لافتا إلى جهود الدولة في سبيل توفير مياه الشرب النقية عالية الجودة.

وأشار إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، يحظى باهتمام اللواء هشام امنه محافظ البحيرة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تحسين خدمات  مياه الشرب وتحسين الضغوط وخدمات الصرف الصحي.

البحيرة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي دمنهور مياة الشرب الصرف الصحى

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