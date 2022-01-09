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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

50 سيارة إسعاف وعيادات طبية وفرق انتشار سريع لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ

50 سيارة إسعاف وعيادات وفرق انتشار سريع لتأمين فعاليات منتدي شباب العالم

فرق الإسعاف بالمنتدي
فرق الإسعاف بالمنتدي

أعلنت هيئة الإسعاف المصرية حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والتي ستنطلق غدًا "الإثنين" بمدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى 13 يناير الجاري، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة نحو 2000 شباب من 196 دولة حول العالم.

واستعدت هيئة الإسعاف المصرية لتغطية هذا الحدث العالمي بدراسة الكثافات البشرية المقرر حضورها للمنتدى بقاعة المؤتمرات الكبرى، ومقرات إقامة الشباب من رواد المنتدى، والمناطق الحيوية والمزارات السياحية بمدينة شرم الشيخ، وانطلقت أعمال التأمين الإسعافي فور وصول الوفود إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

وأكدت هيئة الإسعاف في بيان لها اليوم "الأحد"، أنه جرى الدفع بـ50 سيارة إسعاف مجهزة كرعاية مركزة، لتغطية مدينة شرم الشيخ بالكامل، بينهم 3سيارات إسعاف رعاية مركزة وسيارة إسعاف ذاتية التعقيم لها القدرة علي احتواء حالات العدوى شديدة الخطورة بمطار شرم الشيخ الدولي، كما جرى تأمين طريق السلام الذي يعد شريان الحركة الرئيسي بمدينة شرم الشيخ بـ  18 سيارة إسعاف، والدفع بعدد من السيارات لتأمين رواد المناطق الحيوية بالمدينة منها خليج نعمة، والسوق القديم، وسوهو سكوير.

وجرى تأمين قاعة المؤتمرات الكبرى بـ6 سيارات إسعاف تدخل سريع، و5 فرق انتشار سريع مجهزة للتعامل مع أي حالات طبية طارئة، وامتدت التغطية الإسعافية بمشاركة 4 أطباء، و 4 أخصائي تمريض، مع تدشين 2عيادة طبية، و 6 نقاط طبية مجهزين بكافة المستلزمات الطبية والأدوية، إضافة إلى 7 سيارات إسعاف مجهزة كرعاية مركزة بمحيط القاعات التي تحتضن فعاليات المنتدى.

كما تضمنت استعدادات هيئة الإسعاف المصرية تنظيم عدد من الدورات الإسعافية للفرق المشاركة بالمؤتمر، تخللها ندوات تعريفية بطبيعة وأهمية الحدث، مع الدفع بفرق الدعم اللوجيستي لمراجعة شبكات الإتصال الاسلكية، ومراجعة مخزون المستلزمات الطبية والأدوية.

وجرى التأكيد على التزام جميع عناصر المنظومة إلإسعافية بالالتزام بأعلى درجات اليقظة، وضبط النفس، وتنسيق العمل بين الأطقم على مدار 24ساعة متواصلة، والتنسيق الكامل مع قطاع الطب الوقائي، ومديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

كما روعي في الخطة وضع كافة إمكانيات إقليم القناة على أهبة الاستعداد لخدمة ذلك الحدث، وإمداد مدينة شرم الشيخ في حالة الاحتياج بعدد 80 سيارة إسعاف دفعة واحدة في غضون أربع ساعات بحد أقصى.


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الاسعاف

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منتدى شباب العالم مدينة شرم الشيخ هيئة الإسعاف جنوب سيناء عيادات

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