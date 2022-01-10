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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عبد المنعم السيد: أوروبا تتعرض لأكبر أزمة اقتصادية منذ 2011

أزمة الطاقة في أوروبا
أزمة الطاقة في أوروبا

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن نقص إمدادات الطاقة وتراجع الإنتاج يعدان أكبر أزمة يتعرض لها الاقتصاد الأوروبي حاليا منذ أزمة الديون الأوروبية في عام 2011.

وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الاقتصاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير على تلبيه احتياجاته من الطاقة  بواسطة الغاز الروسي والتي تأثرت في ظل التوتر السياسي مع روسيا نتيجة التحركات الروسية نحو أوكرانيا في ظل العقبات التي تواجه خط نورد ستريم 2 الروسي والتي من المتوقع أن يساهم في توفير القارة الأوروبية بالغاز.


تابع الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: “وعلى صعيد أخر تراجع إنتاج أوروبا من مصادرة الطاقة المتجددة بسبب الظروف المناخية وارتفاع الطلب على الطاقة في ظل التعافي الاقتصادي ودخول الشتاء وارتفاع الاحتياجات للتدفئة”.

أزمة طاقة

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إلى أن نقص إمدادات الطاقة تضم  الى عدد من الأزمات الأخرى التي تضرب الاقتصاد الأوروبي بسبب أزمات سلاسل الإمداد والتوريد والتضخم المرتفع الذي وصل لمستويات قياسية وحالة الإغلاق التي ومن المتوقع أن تسود في ظل ارتفاع إصابات متحور أوميكرون.

أوضح عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، نتيجة ارتفاع معدل التضخم في أوروبا الي اكثر من 4.5 ٪؜ تتجه البنوك المركزية الي رفع معدلات الفائدة للسيطرة عليه منوها إلى تأثير الازمة التي تمر بها أوروبا حاليا علي الاقتصاد العالمي ومعدلات النمو العالمي التى من المرجح ان لا تزيد عن 2.5٪؜ وأيضا ستمتد إلى  سيؤثر علي حركه رؤوس الأموال والاستثمارات  علي مستوي العالم.

عبد المنعم السيد الاقتصاد الأوروبي الطاقة روسيا اوروبا

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