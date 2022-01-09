5 سيارات سيدان في السوق السعودي موديل 2022.. صور

يضم السوق السعودي كثيرا من إصدارت السيدان بين موديلات 2022، التي تختلف بحسب التجهيزات المطروحة، إلى جانب الطريقة الخاصة بكل صانع وعلامة تجارية، وتعتبر هذه الفئة واحدة من الطرازات الشهيرة، التي تلاقي شعبية كبيرة داخل الاسواق المختلفة لما تتضمنه من عدة مقاومات.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري 5 سيارات سيدان بالسوق السعودي موديل 2022.

5 سيارات سيدان بالسوق السعودي موديل 2022

1 – كيا سيراتو موديل 2022

زودت كيا سيراتو موديل 2022 بمحرك 1600 سي سي رباعي الاسطوانات، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 128 حصانا، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي بتقنية الدفع الامامي مع سرعة قصوى بلغت 190 كم/ساعة، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 2000 سي سي، بقوة 152 حصانا، و 192 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 210 كم/ساعة.

ويتراوح سعر السيارة كيا سيراتو موديل 2022 داخل السوق السعودي بين 63.250 ريال و 85.250 ريال.

5 سيارات سيدان بالسوق السعودي موديل 2022

2 – نيسان سنترا موديل 2022

تستمد السيارة نيسان سنترا موديل 2022 قوتها من محرك 1600 سي سي رباعي الاسطوانات، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 113 حصانا، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، وبهذه القدرات تتسارع من 0 لـ 100 كم في غضون 10.4 ثانية، إلى جانب قدرات اعلى تجهيز بقوة 130 حصانا، و 174 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وتأتي السيارة نيسان سنترا موديل 2022 بقيمة تبدأ من 69.289 ريال حتى 97.350 ريال سعودي.

5 سيارات سيدان بالسوق السعودي موديل 2022

3 – هيونداي سوناتا موديل 2022

تأتي السيارة هيونداي سوناتا موديل 2022 بنسبة طول بلغت 4.900 متر، وبعرض يبلغ 1.859 متر، و 1.445 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.840 متر، ومساحة تخزين تتسع لـ 453 لتر، وتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 191 حصانا، وعزم دوران 245 نيوتن/متر.

وتبدأ أسعار السيارة هيونداي سوناتا موديل 2022 من 87 الف ريال حتى 125 الف ريال سعودي.

5 سيارات سيدان بالسوق السعودي موديل 2022

4 – هوندا اكورد موديل 2022

تحتوي السيارة هوندا اكورد موديل 2022 على محرك 1500 سي سي، بقوة 198 حصانا، وعزم دوران 260 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 195 كم/ساعة، بالاضافة إلى محرك اخر 2000 سي سي، قادر على انتاج 247 حصانا، و 370 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبهذه الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 5.8 ثانية.

وتبد أسعار السيارة هوندا اكورد موديل 2022 داخل السوق السعودي من 109.710 ريال حتى 152.835 ريال.

5 سيارات سيدان بالسوق السعودي موديل 2022

5 - بي إم دبليو 3 سيريز موديل 2022

حصلت السيارة بي إم دبليو 3 سيريز موديل 2022 على محرك 4 سلندر 2000 سي سي، ينتج قوة قدرها 184 حصانا، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 240 كم/ساعة، كما تضم السيارة محرك بقوة 258 حصانا، و 400 نيوتن/متر من عزم الدوران، ومن خلال تلك الامكانيات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم في مدة زمينة تستغرق 5.8 ثانية.

ويتراوح سعر السيارة بي إم دبليو 3 سيريز موديل 2022 بين 222.200 ريال و 273.900 ريال سعودي.