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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأرقام.. الدوري المصري ثالث أكثر الدوريات مشاركة بلاعبين في الأمم الأفريقية

الدوري المصري
الدوري المصري

قال محمد شبانة خلال برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "إن هناك احصائيات أجريت عن أكثر الدوريات التي تضم لاعبين مشاركين في بطولة أمم افريقيا واحتل الدوري المصري المركز الثالث"

وأكد شبانة أن الاحصائيات أثبتت أن الدوري الفرنسي احتل المركز الأول بمشاركة ٩١ لاعبا  في بطولة أمم افريقيا التي تقام بالكاميرون والدوري الإنجليزي المركز الثاني بـ ٥٢ لاعبا  والدوري المصري المركز الثالث بـ ٣١ لاعبا

وأدى المنتخب الوطني مرانه اليوم على ملعب سيناج المخصص للتدريبات خلال تواجده في مدينة جاروا استعدادًا للقائه مع المنتخب النيجيري في الخامسة مساء بعد غد الثلاثاء بتوقيت الكاميرون ( السادسة في القاهرة) في افتتاح المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية.


شارك في مران اليوم 25 لاعبًا ، بينما واصل عمرو السولية تدريباته المنفردة وتضمن بعضها تدريبات بالكرة.


ويؤدي الفريق تدريباته غدًا في السادسة والنصف مساءً بتوقيت الكاميرون وفق ما حددته اللجنة المنظمة.


كانت بعثة المنتخب الوطني قد انتظمت صباح اليوم في اجتماع الوصول مع وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF تناول جميع الاجراءات التنظيمية والفنية والطبية والإعلامية في البطولة.


ومن المقرر أن تجري اللجنة المنظمة مساء اليوم مسحة طبية لكل أفراد البعثة ضمن الاجراءات الخاصة بالكشف عن كوفيد-19.


على جانب آخر تلقت البعثة موافقة الاتحاد الأفريقي واللجنة المنظمة على ضم مروان داود إلى قائمة الـ 28 لاعبًا بدلا من محمد حمدي المصاب في الركبة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك وفق اللوائح المعمول بها.
وكانت البعثة قد اصطحبت معها دواد في رحلتها أمس من القاهرة.

 

 

 

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