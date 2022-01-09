ميدو: الزمالك يمتلك الإمكانيات للمنافسة مع الأهلي

وجه أحمد حسام ميدو، رسالة خاصة لجماهير الزمالك، مشددا على أنه لا يتعمد إثارة غضب جماهير الزمالك عندما يشيد بمجلس إدارة النادي الأهلي بل يفعل ذلك بسبب غيرته على الزمالك.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أشيد بالأهلي وتطور النادي، وكذلك محمود الخطيب وسياسة إدارته للنادي الأهلي، بسبب غيرتي على الزمالك ورغبتي في أن يسير الزمالك على خُطى تطور الأهلي".



أضاف: "الزمالك يمتلك الإمكانيات للمنافسة مع الأهلي، الاستقرار الإداري غير المتوفر في بعض الأوقات في الزمالك يظلم النادي بالفعل ولكننا نمتلك الإمكانيات للمنافسة على كل البطولات مع الأهلي والتطور بشكل أفضل والتفوق، وأقول هذا الحديث بسبب حبي للزمالك وغيرتي على النادي الذي صنع اسمي".



وختم حديثه قائلا: "قلت من قبل أنني سألتقط الصور مع محمود الخطيب في كل مناسبة أراه خلالها، نظرا لكونه أسطورة، وحديثي دوما عن سياسة الأهلي الإدارية بسبب غيرتي على الزمالك، أريد أن يكون الزمالك متطورا ويسير على نفس نهج الأهلي في الإدارة للمنافسة بشكل أقوى".