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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 19 شخصا.. سبب نشوب الحريق في مبنى بـ نيويورك الأمريكية

حريق نيويورك
حريق نيويورك

كشف مسؤولون في نيويورك الأمريكية، اليوم الإثنين، أن سبب نشوب الحريق في شقة ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا نتج بسبب مدفأة كهربائية.

ولقى ما لا يقل عن 19 شخصاً مصرعهم - من بينهم 9 أطفال - في حريق نشب في مبنى سكني في برونكس بولاية نيويورك الأمريكية، وفقًا لمسؤول في المدينة لم يكن مخولًا للتحدث علنًا، فيما وصفه المسؤولون بأنه أحد أسوأ الحرائق في المدينة في الذاكرة الحديثة.

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حريق مرعب في نيويورك يسفر عن مصرع وإصابة 82 شخصا | فيديو

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عمدة نيويورك: 19 قتيلا في حريق بناية حي برونكس

وأصيب 63 شخصا بجروح في الحريق، تم نقلهم  إلى 5 مستشفيات في برونكس، بينما قال مسؤولون إن نحو 200 من رجال الإطفاء قاموا بإخماد النيران.

وحسب "نيويورك تايمز" الأمريكية، بدأ الحريق قبل الساعة 11 صباحًا بقليل في شقة ذات طابقين "دوبلكس" في الطابقين الثاني والثالث من المبنى، في شارع 181 الشرقي، وفقًا لإدارة الإطفاء.

ووصل رجال الإطفاء في غضون 3 دقائق وواجهوا دخانًا امتد بارتفاع المبنى المكون من 19 طابقًا بالكامل- كما قال مفوض الإطفاء دانييل نيجرو.

وأضاف أن "حالة الدخان في هذا المبنى كانت غير مسبوقة"، وأن الضحايا عانوا من استنشاق شديد للدخان.
 

حريق في شقة نيويورك رجال الإطفاء اخماد النيران حريق في نيويورك

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