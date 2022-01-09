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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حريق مرعب في نيويورك يسفر عن مصرع وإصابة 82 شخصا | فيديو

صدى البلد

لقى ما لا يقل عن 19 شخصاً مصرعهم - من بينهم 9 أطفال - في حريق نشب في مبنى سكني في برونكس بولاية نيويورك الأمريكية، وفقًا لمسؤول في المدينة لم يكن مخولًا للتحدث علنًا، فيما وصفه المسؤولون بأنه أحد أسوأ الحرائق في المدينة في الذاكرة الحديثة.

وأصيب 63 شخصا بجروح في الحريق، تم نقلهم  إلى 5 مستشفيات في برونكس، بينما قال مسؤولون إن نحو 200 من رجال الإطفاء قاموا بإخماد النيران.

وحسب "نيويورك تايمز" الأمريكية، بدأ الحريق قبل الساعة 11 صباحًا بقليل في شقة ذات طابقين "دوبلكس" في الطابقين الثاني والثالث من المبنى، في شارع 181 الشرقي، وفقًا لإدارة الإطفاء.

ووصل رجال الإطفاء في غضون 3 دقائق وواجهوا دخانًا امتد بارتفاع المبنى المكون من 19 طابقًا بالكامل- كما قال مفوض الإطفاء دانييل نيجرو.

وأضاف أن "حالة الدخان في هذا المبنى كانت غير مسبوقة"، وأن الضحايا عانوا من استنشاق شديد للدخان.

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وقال إن الطواقم التي دخلت المبنى، عثرت على ضحايا "في كل طابق" وكانت تنقلهم في حالة توقف القلب والجهاز التنفسي.

وأوضح رئيس البلدية، إريك آدامز، في مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم الأحد: "الأرقام مروعة، ستكون واحدة من أسوأ الحرائق التي شهدناها في العصر الحديث".

 

ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق يوم الأحد. وقال المفوض نيجرو إن باب الشقة التي اندلعت فيها النيران تُرك مفتوحًا، مما ساعد على إشعال النار وسمح للدخان بالانتشار. قال: "لقد نشرنا الكلمة،أغلقوا الباب، أغلقوا الباب لإحتواء الحريق".

حريق نيويورك برونكس الإطفاء الدخان

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