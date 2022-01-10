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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

حقيقة الكوخ الغامض على سطح القمر.. تعرف عليه

صدى البلد

بعد حيرة وتخمينات عديدة لـ الجسم الغريب الموجود على سطح القمر الشبيه بالمكعب ، والذي أُطلق عليه اسم "الكوخ الغامض" على سطح القمر، تبين العلماء مؤخرًا بأنه صخرة وليس كوخ أو منزل للفضائيين كما قيل.

اكتشفت العربة الجوالة الصينية Yutu-2 الجسم الغامض في الشهر الماض ، على الجانب البعيد من القمر ، لكن الأمر سيستغرق شهورًا حتى تقترب المركبة بما يكفي لتكتشف ما هو عليه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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لكن العلماء الصينيين طوروا استراتيجيات جديدة للمركبة للسفر عبر سطح القمر والوصول إلى الجسم بشكل أسرع والكوخ الغامض للأسف ليس أكثر من صخرة قديمة عادية، ويبدو أن المكعب طويل مثل قوس النصر في المسافة، كما لاحظت المدونة الصينية Our Space.

ولكن عندما اقتربت العربة الجوالة ، اتضح أنها كانت قصيرة جدًا ، ولم يسع السائقون إلا أن يشعروا بخيبة أمل كبيرة، ومع ذلك ، فقد أُطلق على الصخرة لقب "الأرانب" بفضل شظايا الصخور المحيطة بها ، والتي تبدو مثل بقايا الطعام من وليمة جزر الأرانب.

على الرغم من أن هذا الاكتشاف أصاب العلماء بخيبة أمل ، إلا أنه لم يكن غير متوقع تمامًا، كما يشير نائب، وعندما شوهد المكعب لأول مرة ، تكهن الكثير من الناس أنه يمكن أن يكون مجرد بقايا اصطدام نيزك ، كما بدا بجوار فوهة الارتطام.

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عندما شوهد 'المكعب' لأول مرة ، تكهن الكثير من الناس أنه يمكن أن يكون مجرد بقايا اصطدام نيزك ، كما بدا بجوار فوهة الارتطام، وستقترب العربة الجوالة Yutu-2 الآن أكثر من الصخرة لتحليلها ، جنبًا إلى جنب مع فوهة البركان القريبة.

القمر

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