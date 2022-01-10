موسيماني: كنت متمسكاً بـ مروان محسن المهاجم رقم 1

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه كان متمسكًا بخدمات مروان محسن مهاجم الفريق السابق قبل انتقاله لصفوف فيوتشر اف سي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة mbc مصر: "مروان محسن كان بالنسبة لي المهاجم رقم 1، والجميع كان يهاجمني بسب الدفع به في تشكيلة الأهلي ولكن قناعتي به كانت كبيرة".

وأكمل تصريحاته: "مصر كلها كانت تسألني عن سبب الدفع بمروان محسن، واللاعب كان يسجل وكان مهاجمي المفضل".

وأردف:" كنت محظوظ في مسيرتي حين كنت مع المنتخب الوطني ومتفهم طريقة إعداد المباريات والضغوط التي يواجهها مدرب المنتخب بسبب ضيق الوقت وفي النهاية الجماهير تنظر إلى النتائج فقط، لا يمكن التعليق على عمل كارلوس كيروش لانه لا يتحدث عن عملي".

وأتم تصريحاته: "لدي 9 لاعبين في منتحب مصر فكيف لا أشجع منتخب مصر فهؤلاء أولادي، اهتمامي ومصلحتي هنا ، لو كنت لا أشجع مصر فمن أشجع في كأس أفريقيا ؟!".