مصيلحي: حسام حسن طلب التعاقد مع نجم الأهلي

قال محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، إن ناديه يسعى للتعاقد مع محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف محمد مصيلحي عبر برنامج أون تايم سبورت: "عقدت جلسة مع حسام حسن، المدير الفني لزعيم الثغر وإبراهيم حسن، مدير الكرة في الساعات الماضية، لمعرفة احتياجات الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري".

وأوضح: "حسام حسن، طلب التعاقد مع محمود وحيد، ظهير أيسر النادي الأهلي، في الفترة الجارية، بشكل نهائي".

وأضيف: "لم ندخل في مفاوضات رسمية مع مسؤولي الأهلي حتى الآن، خاصة أن محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، متواجد خارج البلاد".

محمود وحيد، لا يشارك بشكل أساسي مع الأهلي، هذا الموسم، حيث لعب مع الفريق مباراة في بطولة دوري أبطال افريقيا، الأمر الذي جعل اللاعب يطلب الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.