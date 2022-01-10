صفر في هذه المنطقة.. الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة يصل لحد الصقيع

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية.

ونوهت الأرصاد إلى نشاط للرياح الجنوبية الجافة علي شمال البلاد حيث تنخفض فرص تكون الشبورة علي الطرق المؤدية من و إلى القاهرة.



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشرقية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الصقيع

ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 مترا، والرياح السطحية شمالية غربية.

انخفاض درجات الحرارة

ومن جانبها قالت الدكتورة منار غانم، العضو الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا البلادج شهدت منذ أمس التقلبات فى حالة الطقس، وانخفاض في درجات الحرارة على أغلب السواحل الشمالية للبلاد.

وأضافت "غانم"، خلال تصريحات تليفزيونية ، أننا نتأثر بالرياح الجنوبية والغربية تعمل على أثارة الرمال والأتربة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أننا نشهد أنخفاض فى درجات الحرارة بحوالى درجتين لـ أربع درجات ،و سيكون الطقس دافئ على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار، وشديد البرودة خلال ساعات الليل.

ومن جانبه كشف محمود شاهين مدير التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الأيام القادمة، قائلا: " البلاد تشهد حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية، متابعا: حالة الاستقرار تشمل معظم محافظات البلاد.

الأمطار

وأضاف “محمود شاهين” خلال تصريحات تليفزيونية : بالرغم من حالة الإستقرار التي نشهدها إلا أن هناك فرص لتساقط الأمطار البسيطة على بعض المناطق، متابعا: الأمطار لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وفيما يخص نشاط الرياح، أوضح أنه مستمر على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة، ولن يؤثر على الأنشطة اليومية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 16 10

الإسكندرية 16 11

وادى النطرون 16 11

طنطا 16 09

شبين الكوم 16 10

دمنهور 16 10

بلطيم 16 11

مطروح 16 11

السلوم 15 12

سيوة 15 06

بورسعيد 18 10

دمياط 17 10

الزقازيق 17 10

المنصورة 16 10

الاسماعيلية 16 11

السويس 17 11

العريش 18 09

رفح 18 08

رأس سدر 20 09

نخل 17 03

نويبع 22 14

طابا 21 08

كاترين 17 00

الطور 23 12

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 22 14

مرسى علم 25 14

الفيوم 17 06

بنى سويف 17 06

المنيا 16 05

أسيوط 16 05

سوهاج 19 08

قنا 22 09

الأقصر 22 10

أسوان 22 11

ادفو 23 11

أبوسمبل 23 10

الوادى الجديد 25 04

شلاتين 26 13

ابو رماد 26 13

حلايب 25 14

رأس حدربة 25 14