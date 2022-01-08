حالة الطقس غدا .. صقيع وأمطار ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس غدا الأحد، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد ليعود الطقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا، مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشرقية وشمال الصعيد، يكون بارد على السواحل الغربية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، يشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس غدا، فرص لسقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، كالتالي :

القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمي و 9 للصغرى.

السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 9.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 14.

شمال الصعيد 17 للعظمى والصغرى 6.

جنوب سيناء 25 للعظمى والصغرى 11.