عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. صقيع وأمطار ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

الطقس
الطقس

تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس غدا الأحد، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد ليعود الطقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا، مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشرقية وشمال الصعيد، يكون بارد على السواحل الغربية دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، يشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس غدا، فرص لسقوط الأمطار المتوسطة على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، كالتالي :

القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمي و 9 للصغرى. 
السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 9.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 14.
شمال الصعيد 17 للعظمى والصغرى 6.
جنوب سيناء 25 للعظمى والصغرى 11.

صقيع امطار الأرصاد الطقس غدا

موضوعات متعلقة

رياح وأتربة وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت ودرجات الحراراة المتوقعة

ترشيحاتنا

طائرة خاصة تنقل المنتخب الوطني إلى الكاميرون.. فيديو وصور

التموين تستهدف إنشاء 3 مصانع أسمدة من مخلفات صناعة قصب السكر

سعر الأرز الأبيض يرتفع 750 جنيها للطن بالسوق المحلية

أرباح قاربت المليار.. إنجازات الأوقاف في النصف الأول من العام المالي

حالة الطقس غدا .. صقيع وأمطار ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

مجموعة مصر.. 10 إصابات "كورونا" تضرب منتخب غينيا بيساو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

أثناء استئصال اللوزتين.. عقوبات لطبيبين تسببا فى إشعال النيران فى فم طفل

مصرع 14 وإصابة 17 شخصا في حادث طريق طور سيناء أبورديس

حادث طريق طور سيناء أبو رديس.. ننشر أسماء المصابين

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد اختياره بـ قائمة أفضل لاعب في العالم

طمعا في الميراث.. وفاة مسن بأزمة قلبية اتهمته ابنتاه بالزنا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كامل العدد .. ويجز يشعل حفل الرحاب قبل الاعتزال المؤقت

نشرة أخبار المنوعات.. القبض على أكبر زعيم مافيا.. سمكة تمشي على يدين.. وانفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى فوق رؤوس الموظفين

حيرت العلماء.. شاهد سمكة تمتلك يدين تركض في البحر|صور

شاهد.. القبض على أكبر زعيم مافيا بفضل خرائط جوجل

فيديو

فيديو جراف.. نهاية مبكية لعريس المنوفية بعد زواجه بأيام قليلة.. ما القصة؟

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

معرضه للإصابة بشلل.. نقل حياة الدرديري زوجة توفيق عكاشة للمستشفى

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ