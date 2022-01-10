صدمات مرض ورحيل الزملاء تعصر قلوبنا.. بسمة وهبة تنعي وائل الابراشي بكلمات مؤثرة

نعت الاعلامية بسمة وهبة، الإعلامي وائل الإبراشي، الذي توفي مساء أمس،الأحد، عن عمر يناهز 58 عامًا.

وكتبت بسمة من خلال حسابه علي إنستجرام: ألمني فراق الصديق والإعلامي الكبير وائل الإبراشي .. لطفك يارب علينا .. صدمات مرض ورحيل الزملاء تعصر قلوبنا ربنا يرحمهم ويرزقهم مغفرة وجنة عرضها السموات والأرض

مع السلامة يا وائل في الجنة يارب.



وأكدت مصادر أن الإعلامي وائل الإبراشي ، توفي بعد فترة طويلة من الصراع مع المرض بعد إصابته بفيروس كورونا وتداعياته ، مؤكدة أنه عاني من سرطان الحنجرة .

وقالت المصادر ، إن اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي وائل الإبراشي شهدت وعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى وصحبه ابن شقيقته .

وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشى لاستكمال علاجه فى المنزل فى شهر مارس الماضى بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.