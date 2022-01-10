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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قامة كبيرة.. رانيا ياسين تنعى وائل الإبراشي بكلمات مؤثرة

صدى البلد

نعت الفنانة رانيا محمود ياسين، الإعلامي وائل الإبراشي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .


وكتبت رانيا : فقدت مصر قامة كبيرة من قامات الاعلام الاعلامي الكبير وائل الابراشي انعيك يا استاذ وائل بمزيد من الحزن والأسي والدموع كان انسان محترم. واعلامي كبير انا لله انا اليه راجعون اللهم ارحمه و اغفر له واسكنه فسيح جناته.

 

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وكان قد توفي مساء أمس الإعلامي وائل الإبراشي، بعد صراع طويل مع المرض .

 

وكتب نجل شقيقه عبر حسابه: عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

 

وتقام جنازة  الإعلامي وائل الإبراشي بعد  صلاة الظهر من مسجد شربين  الكبير بالمنصورة.


تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة وائل الابراشي:
 

كشفت الإعلامية إيمان الحصري تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

وكتبت إيمان الحصري عبر حسابها الشخصي  على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  :"كنت لسة بكلمه من أيام وقالي انه بقي كويس جدا وخرج للبيت و انه اتبسط اوي".

تابعت :" اعتبرها بشرة خير لما شافني علي الشاشة  تاني وإنه هو كمان راجع قريب ان شاء الله "

اختتمت :" صدمة كبيرة .. سبحان الله  ، الله يرحمك يا رب".

 

رحلة مرض مؤلمة 
في بدايات إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا، حاول طمأنة متابعيه من خلال رسالة بعثها لزميله عمرو أديب قرأها على المشاهدين.

 

وكتب وائل الإبراشي: "نُقلت في سيارة إسعاف وأنا في حالة حرجة وتمكنت كورونا من التهام جزء كبير من رئتيّ، والآن حالتي بدأت في التحسن بالرغم من صعوبة الحالة، وممنوع من الحديث".

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