انهيار وبكاء.. لحظة وصول جثمان وائل الإبراشي لصلاة الجنازة عليه |شاهد

وصل منذ قليل جثمان الراحل الإعلامي وائل الابراشي الي مسقط رأسه في شربين بمحافظة الدقهلية لأداء صلاة الجنازة عليه بمسجد سيدي سالم ابو الفرج.

وانهار أقارب الإعلامي وائل الابراشي في سيارتهم أثناء انتظارهم لوصول الجثمان الي المسجد للصلاة عليه ونقله الي مثواه الخير.

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تشيع أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشى، جثمانه اليوم الاثنين، بعد صلاة الظهر من مسجد سيدي سالم ابو الفرج بمدينة شربين.

ومن المقرر أن يوارى جثمانه بمقابر العائلة في مدينة شربين، بحضور العدد من محبيه وأصدقائه.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، عقب علمهم بخبر وفاة الإعلامي وائل الإبراشي ابن مدينة شربين والذي توفى أمس الأحد عن عمر يناهز الـ 58 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان الإعلامي وائل الابراشي، قد توفى عن عمر يناهز الـ 58 عاما متأثراً بتداعيات إصابته بفيروس كورونا وكتب حسن الإبراشي، ابن شقيق الإعلامي الكبير، ناعيًا إياه، وقال نصًا “إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، عمي الإعلامي وائل الإبراشي في ذمة الله، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.