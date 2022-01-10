احتفاء بها.. تنظيم جولة سياحية ورحلة نيلية للباليه الملكي القومي الجورجية

من الأوبرا المصرية

قرر الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية تنظيم جولة سياحية لفرقة الباليه الملكي القومى الجورجية احتفاء بها باعتبارها أول فرقة أجنبية تزور الاوبرا فى العام الجديد والتى تقدم عرض نيران جورجيا على المسرح الكبير فى 5 حفلات صباحية ومسائية وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء 12 يناير والحادية عشر صباحا والثامنة مساء يومي الخميس والجمعة 13 ، 14 يناير .

قال رئيس الأوبرا إن الجولة لأعضاء الفرقة وعددهم 35 فنانا وتشمل عدة معالم سياحية وتاريخية منها الأهرامات، القلعة ، القاهرة الفاطمية وخان الخليلى بجانب رحلة نيلية.

وأضاف أن استضافة الفرق الأجنبية لتقديم عروضها فى مصر يأتى تجسيداً لفكرة حوار الحضارات وضمن أهداف دار الأوبرا للاطلاع على ثقافة الآخر من خلال الفنون الجادة التى تعد أحد أهم جسور التواصل بين الشعوب.

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