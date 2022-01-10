مسئول دار آفاق للنشر: سنشارك هذا العام بـ30 كتابا جديدا

أيام تفصلنا عن معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تستعد له كل دار بأحدث إصداراتها وتستعد دار “آفاق ” للنشر والتوزيع بالعديد من الإصدارات في شتى المجالات.

قال محمد فوزي مسؤول الدعاية بدار آفاق سنشارك هذا العام بحوالي 30 كتابا جديدا تتنوع موضوعاتها ما بين الفلسفة (مثل كتب الأخلاق لأرسطو والعقل والدين لوليم جيمس) والفيزياء (مثل كتب: فيزياء الجسيمات الأولية- العلم والعالم الغير مرئي) والكيمياء (التاريخ الكيميائي لشمعة) والتراث (أخلاق الوزيرين- هكذا تكلم تبريزي الجزء الثاني) وكلاسيكيات الخيال العلمي (مؤلفات جول فيرن و هربرت ويلز) وفي الأدب العالمي سننشر الترجمة الكاملة لرواية ديفيد كوبرفيلد لتشارلز ديكنز ودير نورثانجر وهي رواية لجين أوستين تُترجم للعربية للمرة الأولى ، كما سننشر أول عملين في سلسلة مختارات من الأدب الروسي وهما روايتا" أنطون البائس" و"من المذنب" والسلسلة عبارة عن ترجمات مختارة من الأدب الروسي تتبع تاريخ الأدب الروسي من بداية القرن السابع عشر وفي الاقتصاد كتاب الفردانية والنظام الاقتصادي للاقتصادي النمساوي فريدريش فون هايك كما سننشر أربعة مؤلفات جديدة في إصدارات آفاق في كتب المساعدة الذاتية وفلسفة الحياة.

وأكد قائلا نحن في الترويج نعتمد بشكل عام على السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وانستجرام و ستتوفر عروض كثيرة ومختلفة هذا العام وكوبونات خصم للقراء حيث ان القارئ الذي سيشتري من الجناح سيحصل على كوبون خصم يستطيع استخدامه اذا اراد ان يشتري كتب من مكتبة آفاق بعد المعرض.

وأضاف متابعا سنعلن عن تفاصيل العروض و الخصومات على السوشيال ميديا قبل المعرض لكن بشكل عام سيكون هناك خصم 30% على كل الإصدارات بجانب عروض الرفوف المخفضة وخصومات المجموعات وهي مجموعة كتب لكاتب معين أو موضوع معين أو سلسلة روايات معينة.

فيزياء الجسيمات الأولية

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دير نورثانجر

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