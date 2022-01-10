17 يناير الحكم على المتهم بالتعدي بالضرب على سيدة الوراق أمام أطفالها

قررت محكمة شمال الجيزة، اليوم "الإثنين"، بتأجيل محاكمة المتهم بالتعدي ضربًا على سيدة وتصويرها بالوراق ,المعروفة إعلاميا بسيدة الوراق إلى جلسة 17 يناير للحكم.

كان النائب العام، أصدر في وقت سابق بيانًا بشأن الواقعة، جاء نصه: ورد بلاغًا إلى النيابة العامة من سيدة تشكو زوج شقيقتها لتعديه عليها سبًّا وضربًا محدثًا إصابات بها، وتزامنًا مع ذلك، رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور للواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف بيان النائب العام أن تحقيقات النيابة العامة سألت المجني عليها فشهدت أن مردَّ فعل المتهم هو خلافات أسرية بين المتهم وشقيقتها، وأنه إذ صادفها حال سيرها بالطريق قصد استعراض قوته من ارتكاب فعله، وقدمت وحدة تخزين حوت المقطع المذكور، كما أُرفق بالتحقيقات تقريرٌ طبي مُثبت لما لحق بها من إصابات، وتوصلت تحريات الشرطة لصحة الواقعة، فكلفتها النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه فيما نُسب إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن المتهم بصفع سيدة في الوراق، زوج شقيقتها وتعدى عليها بسبب إقامة زوجته قضية خلع، حيث ترصد المتهم خطوات ضحيته واستغل تواجدها بشارع النقطة بدائرة القسم وأجبرها على النزول من توك توك كانت مستقلاه بصحبة أطفالها، وتعدى عليها بالضرب والإهانة.

ودلت التحريات وجود خلافات أسرية بين المتهم وزوجته، ودعمت السيدة المعتدى عليها شقيقتها وأيدت قرارها في الانفصال عن زوجها فانتقم المتهم منها وأهانها أمام أعين أطفالها الصغار.

من ناحية اخري، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن غلق مستشفى خاص للولادة، في منطقة البدرشين بجنوب محافظة الجيزة بالشمع الأحمر، لمخالفته الإجراءات الصحية المنصوص عليها من وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت الوزارة، ان المستشفى الخاص قد أغلق بالشمع الأحمر، وتسلمته المحليات المسؤولة عنه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحظرت وزارة الصحة، فتح المستشفى بعد غلقه لمخالفته الإجراءات الصحية المنصوص عليها في بروتوكول عمل المستشفيات الخاصة، بينما كان المستشفى متخصصا في الولادة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الحصر المبدئي لأعداد المصابين في حادث تصادم مروري، وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس وميكروباص بطريق «السويس - طور سيناء»،.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة الأولية للحادث 18 إصابة، و 16 حالة وفاة.

وأضاف «عبدالغفار» أنه فور الإبلاغ عن الحادث قامت هيئة الإسعاف بالدفع بـ13 سيارة إسعاف، وتم نقل جميع المصابين إلى مركز الزهراء الطبي بطور سيناء، ومستشفى أبورديس المركزي، وشرم الشيخ الدولي، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الطور العام.

وقال «عبدالغفار» إن الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وجروح قطعية، واشتباه في ارتجاج بالمخ، منوها إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

وأكد أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة وجه برفع حالة الطوارئ الطبية بمستشفيات محافظتي السويس وجنوب سيناء، واستدعاء جميع الفرق الطبية العاملة بأقسام الطوارئ مؤكدا جاهزية جميع المستشفيات المتواجدة في محيط الحادث، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلاً عن توافر أكياس الدم والبلازما، بتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين.

وأكد أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة وجه برفع حالة الطوارئ الطبية بمستشفيات محافظتي السويس وجنوب سيناء، واستدعاء جميع الفرق الطبية العاملة بأقسام الطوارئ مؤكدا جاهزية جميع المستشفيات المتواجدة في محيط الحادث، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلاً عن توافر أكياس الدم والبلازما، لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين.