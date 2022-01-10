منتدى شباب العالم.. السادات: مصر تحقق طفرة في حقوق الإنسان.. وغدا سيتم مناقشة هذه المحاور

انطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الأول من النسخة الرابعة لــ منتدي شباب العالم المقام في شرم الشيخ من فترة 10 إلى 13 يناير الجاري بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من ضيوف مصر من مختلف دول العالم.

وبدأت الجلسة الافتتاحية بدخول الرئيس السيسي، إلى القاعة الرئيسية، وشهد فيديو تقديميا من للمنتدى في نسخته الرابعة، وكلمات للمتحدثين وهم، سارة بدر، عضو من مصر، وإيزاك بوما، من دولة غانا، ورحاب عياش، من دولة تونس، ثم شاهد فيلم الافتتاح، بالإضافة إلى بعض الفقرات التاريخية والفنية، وعرض أغنية "بحلم بمكان"، وفيديو عن مستقبل العالم بعد جائحة كورونا والتي استمرت عامين ونصف.

الجلسة العامة الرئيسية في أول أيام منتدى شباب العالم، تناقش جائحة كورونا: إنذار للإنسانية وأمل جديد"، لاسيما أن الوباء أحدث تغييرا جذريا في طريقة عيش الناس وتفاعلهم الاجتماعي، وبما أن مرحلة "ما بعد الجائحة" صارت تثير فضولا عارما لدينا، حرص منتدي الشباب في نسخته الرابعة عن الحديث عن الحياة ما بعد الكورونا.

وفي هذا الإطار التقى صدى البلد مع الدكتور محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية الذي أشاد بالمنتدى وقال إن وجودنا اليوم في منتدى شباب العالم مهم لأنها منصة للحوار والتواصل بين شباب العالم، كما أنه يعتبر فرصة جيدة للشباب أن يصغوا ويروا ماذا يدور حولنا من تحديات من خلال الورش التي تهتم بقضايا المناخ والتنمية وحقوق الإنسان.

وأوضح السادات في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المنتدى هذا العام يتعلق بالتجربة المصرية في مواجهة كورونا ومناقشة الأمور في الحياة ما بعد الجائحة، فـ المنتدي فرصة رائعة والحضور قوي، ويجب أن أثني على التنظيم والترتيبات مع هذه الأعداد الكبيرة من الحضور.

وتابع: "حرص الرئيس السيسي على حضور المنتدى يضيف له أهمية كبيرة، ونتمنى المنتدى أن يتم بنجاح و بخير و يأتي بثمار ونتائج جميعنا نتمناها".

مفهوم حقوق الإنسان

وأضاف السادات، أن حقوق الإنسان هي حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية يهتم بها منتدي الشباب هذا العام، وسيتم غدا مناقشة حقوق الإنسان في المنتدى، ونلقي الضوء للجميع ماذا يحدث في مصر في المجالات المختلفة.

ولفت إلى أن الحق في الحياة يشمل المسكن والعلاج والتعليم والطريق الأمن وكل هذه حقوق التي نصت عليها كل الدساتير والمعاهدات الدولية.

واختتم : "الدولة أعطت أهمية في الفترة الماضية بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بجانب الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية، وكل هذا يندرج تحت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تؤكد دعمها الكلي لحقوق أبناء مصر".

منتدى شباب العالم

يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و 2018 و 2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جميع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم بدء وصول الوفود المشاركة بالنسخة الرابعة للمنتدى الجمعة بمدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركون الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم، وتنطلق الفعاليات بحضور ورعاية الرئيس السيسي في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

كما أعلنت إدارة المنتدى عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التى يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقى لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.

وأوضحت أنه تم تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات التي تسمح للشباب بالمشاركة فى الفعاليات كعضو فريق، أو مشارك بنموذج المحاكاة، أو يشارك بورشة عمل، وغيرها الكثير اعتمادا على موضوع الحدث، وتخصيص فريق لفحص طلبات المشاركة، ويشمل ذلك مراجعة بعض المستندات مثل السيرة الذاتية، أو أسباب الرغبة فى الحضور، أو الفيديوهات والأوراق البحثية التى يقدمها الراغبون فى القيام بدور المتحدثين.

وأكدت الحرص على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلا عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذوى القدرات الخاصة، وكذلك المتفوقين علميا وأصحاب التجارب الإنسانية الملهمة.

منتدي شباب العالم

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم

وكانت إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتى؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

وتتجه أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء اليوم الإثنين لمتابعة إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يعقد خلال الفترة "10 - 13" يناير الجارى بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويعود المنتدى هذا العام عقب تأجيل نسخة العام الماضى بسبب جائحة كورونا؛ لفتح آفاق الحوار مجددا بين شباب مصر والعالم، فضلا عن طرح أصحاب الحلم والإرادة رؤيتهم لتحقيق التنمية على كافة المستويات.