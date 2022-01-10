بعد وصفه وعائلته بـ المرضى العقليين.. نتنياهو يقاضي رئيس وزراء إسرائيل الأسبق

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو رفعت دعوى ضد رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، وطالبت بدفع تعويض مالي بسبب وصفه لهم بـ المرضى العقليين.

وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فأن عائلة نتنياهو طالبت إيهود أولمرت بدفع تعويض قدره 837000 شيكل بسبب وصفهم بالمرضى عقليا.

وتواجه رئيسا الوزراء السابقين في قاعة محكمة الصلح في تل أبيب، مع بدء النظر في دعوى التشهير التي رفعها بنيامين نتنياهو ضد إيهود أولمرت.

كان نتنياهو قد هدد بمقاضاة أولمرت بسبب تصريحات أدلى بها العام الماضي، في أعقاب الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية عام 2021، عندما رفض نتنياهو التنحي أثناء محاكمته بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى.

ووجه أولمرت في أبريل الماضي، انتقادات لنتنياهو وقال إن "ما لا يمكن إصلاحه هو المرض العقلي لرئيس الوزراء (نتنياهو) وزوجته وابنه".

وكان أولمرت قد سبق نتنياهو كرئيس للوزراء، لكنه استقال في عام 2008 قبل توجيه اتهامات بالفساد إليه رسميا.