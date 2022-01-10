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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أخر رسالة بين وائل الإبراشي ومنى الشاذلي

وائل الإبراشي
وائل الإبراشي

نشرت الإعلامية منى الشاذلي أخر رسالة بينها وبين الراحل وائل الإبراشي عبر حسابها على "انستجرام".

وكتبت:" الشاذلي":"دي كانت آخر رسالة من العزيز والصديق وائل الابراشي منذ اسابيع .. ما زلت أعيد قراءة كل الرسائل المتبادلة بينا واسترجع كل المواقف التي جمعتنا .. وفنجال القهوة الذي كان يجمعنا فى الاستوديو قبل الهواء.. والأحاديث الجادة و الضاحكة .. و جملتي الدائمة له ( انت بالك طوييل قوي يا وائل) .. و جملته الدائمة لي ( يا برنسيسة) . وسط الذهول و الحزن .. الموت علينا حق . انا لله وانا اليه راجعون.

ونعت الاعلامية مني الشاذلي،  الإعلامي وائل الإبراشي، الذي توفي مساء أمس، الأحد، عن عمر يناهز 58 عامًا.

وكتبت  مني الشاذلي  من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: انا لله وانا اليه راجعون.. بمنتهى الحزن والاسى اودع الصديق والزميل العزيز والصحفي الكبير وائل الابراشي.. صاحب التجربة الصحفية والتلفزيونية الكبيرة.. واحد من أهم نجوم الصحافة والاعلام.. وداعا يا وائل.. انا لله وانا اليه راجعون.

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وأكدت مصادر أن الإعلامي وائل الإبراشي ، توفي بعد فترة طويلة من الصراع مع المرض بعد إصابته بفيروس كورونا وتداعياته.

وقالت المصادر  إن اللحظات الأخيرة في حياة  الإعلامي وائل الإبراشي  شهدت وعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى بصحبه ابن شقيقته.

وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشى لاستكمال علاجه فى المنزل فى شهر مارس الماضى بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.

الإعلامية منى الشاذلي وائل الإبراشى الراحل وائل الابراشي القهوة منى الشاذلى

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