سلاما لروحك.. إسعاد يونس تودع وائل الإبراشي

ودعت الإعلامية إسعاد يونس، الإعلامي وائل الإبراشي ، الذي وافته المنية مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز 58 عامًا.

وكتب اسعاد يونس عبر حسابها بموقع “إنستجرام”: “ وداعا أستاذ وائل الإبراشي، سلاما لروحك ”.

وأكدت مصادر أن الإعلامي وائل الإبراشي، توفي بعد فترة طويلة من الصراع مع المرض بعد إصابته بفيروس كورونا وتداعياته ، مؤكدة أنه عاني من سرطان الحنجرة .

وقالت المصادر ، إن اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي وائل الإبراشي شهدت وعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى وصحبه ابن شقيقته .

وأصيب الإعلامي وائل الإبراشي نهاية العام الماضي بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشي لاستكمال علاجه فى المنزل فى شهر مارس الماضى بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.