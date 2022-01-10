الاتحاد من أجل المتوسط:مصر لديها كادر شبابي قادر على تنظيم المحافل الكبرى

قال السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إن الدولة المصرية واعية لأهمية قضايا البيئة، وبعض الشرائح الاجتماعية لديها درجة من الوعي، لكن ليس كل أبناء الشعب على نفس الدرجة .

وتابع خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم على هامش منتدى شباب العالم المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، :"الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع البيئة على رأس أولويات الدولة المصرية، سواء الانتقال للطاقة الكهربائية أو تحويل السيارات من البنزين للغاز.

وأوضح ناصر كامل:"يجب أن ننقل للمواطن بشكل بسيط العلاقة المباشرة بين حياته اليومية وحفاظه على البيئة، وأنها ستؤثر على المدى القريب لا البعيد.

وأشار إلي أنه لا يوجد مؤتمر دولي أكبر من مؤتمر المناخ، واستضافة مصر لمؤتمر المناخ يؤكد أنها دولة مستقرة نامية، لديها كادر من الشباب قادر على تنظيم أكثر الفعاليات ضخامة.