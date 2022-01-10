السفير ناصر كامل: منتدى شباب العالم أكبر حدث دولي من نوعه على الإطلاق

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم المقام في شرم الشيخ من فترة 10 إلى 13 يناير الجاري وبحضور عدد من ضيوف مصر من مختلف دول العالم.

ويعتبر منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و 2018 و 2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

الرئيس السيسي من منتدى شباب العالم

ويهدف المنتدى إلى جميع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

تمكين الشباب

وعن الرسالة التي تقصدها مصر من تنظيم هذا الحدث العالمي، قال السفير ناصر كامل، سفير اتحاد من أجل المتوسط، إن منتدى شباب العالم أصبح أكبر حدث دولي للشباب في العالم، وتم ترسيخ المنتدى على أنه أهم منصة يتحاور بها الشباب مع قيادات العالم فيما يتصل بالقضايا والتحديات التي تواجه العالم والشباب بصفة خاصة.

وأضاف كامل في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا الحدث العالمي يعطي مؤشر على اهتمام الرئيس السيسي أن الشباب يمثلون الحاضر، بمعنى أنه إذا لم يتم تمكين الشباب وإذا لم يكونوا منخرطين على رؤية واحدة مع القيادات السياسية فيما يتصل بأولويات التنمية والمطلوب أن نقوم به لنهضة المجتمع.

وتابع: "من هنا يظهر توجه الدولة والرئيس لتمكين الشباب حتي تكون مصر دولة قادرة، وهي بالفعل دولة قادرة".

وبالنسبة عن التحديات التي يواجهها الشباب في مصر وإفريقيا والعالم ككل، أوضح سفير اتحاد من أجل المتوسط، أن شباب العالم ككل يواجه تحديات كبيرة، لأن جائحة كورونا أظهرت بجلاء أن فئة الشباب هم أكبر فئة فقدت وظائها خاصة الفتيات الشابات.

وأشار إلي أن مصر واعية بهذه المخاطر التي تواجه الشباب، لذلك تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات والبرامج على صعيد الشمول الاقتصادي وخلق الوظائف واستمرار النشاط الاقتصادي في ظل الجائحة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، كان وعي من القيادة السياسية بأهمية عدم تكبيل الاقتصاد المصري.

الرئيس السيسي من منتدى شباب العالم

وتابع: "مصر تقدم خبراتها في التعامل مع الجائحة وتقدم كافة الدعم الفني والدعم الاقتصادي للأشقاء الأفارقة، كما تدعو الشباب الأفارقة في كافة أنواع البرامج التدريبية في مصر لرفع قدراتهم".

ولفت إلي أن مصر مؤمنة أن نهضة إفريقيا ستكون إضافة مهمة وكبيرة لنهضة مصر ونهضة العالم بصفة عامة.

منتدى شباب العالم

يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و 2018 و 2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جميع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم بدء وصول الوفود المشاركة بالنسخة الرابعة للمنتدى الجمعة بمدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركون الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم، وتنطلق الفعاليات بحضور ورعاية الرئيس السيسي في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

وأعلنت إدارة المنتدى عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التى يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقى لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.

وأوضحت أنه تم تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات التي تسمح للشباب بالمشاركة فى الفعاليات كعضو فريق، أو مشارك بنموذج المحاكاة، أو يشارك بورشة عمل، وغيرها الكثير اعتمادا على موضوع الحدث، وتخصيص فريق لفحص طلبات المشاركة، ويشمل ذلك مراجعة بعض المستندات مثل السيرة الذاتية، أو أسباب الرغبة فى الحضور، أو الفيديوهات والأوراق البحثية التى يقدمها الراغبون فى القيام بدور المتحدثين.

وأكدت الحرص على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلا عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذوى القدرات الخاصة، وكذلك المتفوقين علميا وأصحاب التجارب الإنسانية الملهمة.

منتدي شباب العالم

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم

وكانت إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتى؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

وتتجه أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء اليوم الإثنين لمتابعة إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يعقد خلال الفترة "10 - 13" يناير الجارى بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويعود المنتدى هذا العام عقب تأجيل نسخة العام الماضى بسبب جائحة كورونا؛ لفتح آفاق الحوار مجددا بين شباب مصر والعالم، فضلا عن طرح أصحاب الحلم والإرادة رؤيتهم لتحقيق التنمية على كافة المستويات.