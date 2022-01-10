أثناء العرض المسرحي.. السيسي يكمل دعاءً لحفظ المصريين من كورونا

شهد الرئيس السيسي افتتاح مسرح شباب العالم على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.

وشهد الرئيس السيسي أول عرض مسرحي عن جائحة كورونا من إخراج خالد جلال على مسرح شباب العالم.

وقال أحد الشباب المشاركين في المسرحية: "كان في أصوات بتخفونا وبتقول ودعوا أحبابكم والسيستم الطبي وقع ومفيش أماكن في المستشفيات، وأصوات كانت بتطمن ناسها وتقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم".

وأكمل الرئيس السيسي الدعاء الذي ردده كثيرا خلال جائحة كورونا، وذلك عندما بدأ الشاب المشارك في المسرحية ترديد الدعاء.

وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، حيث أعلن الرئيس، عن إنطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، قائلًا: "باسم الله نبدأ ومن أجل مستقبل نعمل".

وفى مستهل الكلمة، رحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشباب العالم في النسخة الرابعة من منتدى شباب العام، تلك المنصة التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل شباب العالم؛ وخاصةً في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني، والتي تحتّم علينا أن ندرك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف فيما بيننا.

وأضاف الرئيس، قائلاً إن "حكمة الخالق أن نكون مختلفين، دون تمييز في هذا الاختلاف".، مؤكدًا على ضرورة تشكيل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق في هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز في هذا الاختلاف.

‎وتابع أنه لا سبيل للإنسانية لتجاوز تحديات بقائها وأزماتها الراهنة سوى إخلاص النوايا وإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام.



واختتم الرئيس الكلمة مُعلنًا إطلاق النسخة الرابعة للمنتدى، قائلًا: "يشرفني بحضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، على الخير اجتمعنا، وباسم الله نبدأ، ومن أجل المستقبل نعمل".